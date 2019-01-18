原标题：美联储：美国企业对经济前景乐观程度下降

美国联邦储备委员会16日发布的全国经济形势调查报告显示，去年12月初至今年1月上旬，美国经济继续温和扩张，但美国企业对经济前景的乐观程度有所下降。

美联储当天发布的报告根据下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，美国整体经济活动继续温和扩张，但大部分地区制造业扩张速度放缓，特别是汽车业和能源业。

报告认为美国经济增长前景总体积极，但由于金融市场波动增加、短期利率上升、能源价格下跌、贸易与政治不确定性上升，多数辖区报告显示美国企业对经济前景的乐观程度有所下降。

报告称，大部分地区物价保持温和上涨，受原材料和运输价格上涨以及美国对进口产品加征关税影响，美国企业生产成本有所上升。此外，多数地区劳动力市场持续偏紧，工资温和上涨，企业为吸引和留住员工以及新的最低工资法律生效提高了工资水平。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔10日表示，美联储注意到了市场对全球经济放缓等风险因素的担心，但当前美国经济发生衰退的风险并未上升。他指出，美联储对后续加息没有预定计划，将“保持耐心”，根据经济形势发展“灵活而迅速地调整政策”。

(责编：杨曦、仝宗莉)