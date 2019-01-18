美联储：美国企业对经济前景乐观程度下降

美国联邦储备委员会16日发布的全国经济形势调查报告显示，去年12月初至今年1月上旬，美国经济继续温和扩张，但美国企业对经济前景的乐观程度有所下降。
美联储当天发布的报告根据下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，美国整体经济活动继续温和扩张，但大部分地区制造业扩张速度放缓，特别是汽车业和能源业。
报告认为美国经济增长前景总体积极，但由于金融市场波动增加、短期利率上升、能源价格下跌、贸易与政治不确定性上升，多数辖区报告显示美国企业对经济前景的乐观程度有所下降。
报告称，大部分地区物价保持温和上涨，受原材料和运输价格上涨以及美国对进口产品加征关税影响，美国企业生产成本有所上升。此外，多数地区劳动力市场持续偏紧，工资温和上涨，企业为吸引和留住员工以及新的最低工资法律生效提高了工资水平。
美联储主席杰罗姆·鲍威尔10日表示，美联储注意到了市场对全球经济放缓等风险因素的担心，但当前美国经济发生衰退的风险并未上升。他指出，美联储对后续加息没有预定计划，将“保持耐心”，根据经济形势发展“灵活而迅速地调整政策”。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】