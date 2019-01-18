原标题：电商屏蔽“药妆”实体店推销忙

本报讯（记者 张鑫）继京东、苏宁关闭了“药妆”搜索后，淘宝也将“药妆”这一搜索词屏蔽。而在线下“药妆”二字仍好使。

日前，国家药监局发布公告，依据我国现行《化妆品卫生监督条例》相关规定，对于以化妆品名义注册或备案的产品，宣称“药妆”、“医学护肤品”等“药妆品”概念的，属于违法行为。

北青报记者登录多家电商平台发现，京东、苏宁两家平台上搜索“药妆”已经找不到任何商品。而淘宝平台则也屏蔽了“药妆”这一词的搜索。记者随后走访了部分商场的化妆品柜台，发现诸如雅漾、薇姿等品牌的专柜均没有“药妆”字样。但是，上述专柜的导购在介绍商品时却“药妆”不离口。屈臣氏、万宁等线下门店里，可以见到包装上就印有“药妆”的产品。

屈臣氏、薇姿等品牌母公司欧莱雅集团没有正式答复记者就“药妆”一事的提问，但是，前不久中国消费者口中的“网红药妆品牌”CeraVe召开新品牌发布会时，欧莱雅将其定义为“活性健康化妆品部的第四位成员”，已经不再提及其“药妆”身份。

(责编：仝宗莉、杨曦)