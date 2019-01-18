原标题：董明珠随口披露业绩 收到关注函

本报讯（记者 张钦）刚刚续任董事长的第一天，董明珠就收到了来自深交所的关注函，缘由就是前一天她在董事会上“口无遮拦”地抢先披露了格力电器2018年的业绩状况。

董明珠在前天的股东大会上在回答股东提问时顺口说出了“格力电器2018年税后利润为260亿元”。当时的场景是，有中小股东问“2018年营收有多少”，董明珠顺口就答“2018年预计营收将达2000亿元。到2023年，格力要实现6000亿元的目标。”中小股东又接着追问“净利润呢”，董明珠又回答“税后利润预计在260亿元以上。”然而当时格力电器的2018年业绩尚未对外披露。

其实，当时已经有媒体指出这一问题称董明珠涉嫌信息披露违规。对此，昨天晚间，深交所向格力电器下发了关注函，称“董事长在股东大会上发表了‘2018 年税后利润为260亿元’等有关你公司业绩的言论，而你公司当日晚间才对外披露业绩预告公告。”这份发自深交所公司管理部的关注函称，根据深交所《股票上市规则》相关规定，上市公司及相关信息披露义务人在指定媒体上公告之前不得以新闻发布或答记者问等任何其他方式透露、泄露未公开重大信息。深交所指出，董明珠发表前述言论的时间早于公司在中国证监会指定媒体公告的时间，因此表示关注，要求格力电器严格规范董事、监事、高级管理人员对外发布信息的行为，切实提高信息披露意识，遵守并促使有关人员遵守《股票上市规则》和深交所其他相关规定。

对此，有证券行业人士接受北青报记者采访时表示，目前来看董明珠这次显然是因为“口无遮拦”而违规了，不过董明珠此举要论起危害性好在不大——因为其发表这一言论是在当天下午3点股市收盘之后，紧接着在晚间格力电器就正式披露了一份业绩预告，其中就包括董明珠所表达的内容。因此董明珠的“失言”还不至于影响格力电器的股价，否则董明珠和格力这次的麻烦就大了。

北青报记者注意到，其实，格力电器前天晚间发布这份业绩预告，很可能正是对董明珠在股东大会上“失言”的一次弥补，因为格力电器已经十年没有发布过年度业绩预告了，而此次预计的16%至21%的净利润同比增幅也不属于深交所要求必须披露业绩预告的情形。据悉，格力电器上一次进行年度业绩预告还是10年前的2009年1月份了。

不过，虽然董明珠违规在先，但是投资者对于格力电器的业绩持续增长还是表示踏实。根据这份业绩预告，2018年全年，格力电器预计实现营业收入2000亿元至2010亿元，相比去年1500亿元的营业收入大幅增长，实现归属于上市公司股东的净利润260亿元至270亿元，同比增长16%至21%。如此业绩在去年的家电行业中应该属于难得。图片来源/资料图

(责编：仝宗莉、杨曦)