董明珠随口披露业绩 收到关注函

本报讯（记者 张钦）刚刚续任董事长的第一天，董明珠就收到了来自深交所的关注函，缘由就是前一天她在董事会上“口无遮拦”地抢先披露了格力电器2018年的业绩状况。
董明珠在前天的股东大会上在回答股东提问时顺口说出了“格力电器2018年税后利润为260亿元”。当时的场景是，有中小股东问“2018年营收有多少”，董明珠顺口就答“2018年预计营收将达2000亿元。到2023年，格力要实现6000亿元的目标。”中小股东又接着追问“净利润呢”，董明珠又回答“税后利润预计在260亿元以上。”然而当时格力电器的2018年业绩尚未对外披露。
其实，当时已经有媒体指出这一问题称董明珠涉嫌信息披露违规。对此，昨天晚间，深交所向格力电器下发了关注函，称“董事长在股东大会上发表了‘2018 年税后利润为260亿元’等有关你公司业绩的言论，而你公司当日晚间才对外披露业绩预告公告。”这份发自深交所公司管理部的关注函称，根据深交所《股票上市规则》相关规定，上市公司及相关信息披露义务人在指定媒体上公告之前不得以新闻发布或答记者问等任何其他方式透露、泄露未公开重大信息。深交所指出，董明珠发表前述言论的时间早于公司在中国证监会指定媒体公告的时间，因此表示关注，要求格力电器严格规范董事、监事、高级管理人员对外发布信息的行为，切实提高信息披露意识，遵守并促使有关人员遵守《股票上市规则》和深交所其他相关规定。
对此，有证券行业人士接受北青报记者采访时表示，目前来看董明珠这次显然是因为“口无遮拦”而违规了，不过董明珠此举要论起危害性好在不大——因为其发表这一言论是在当天下午3点股市收盘之后，紧接着在晚间格力电器就正式披露了一份业绩预告，其中就包括董明珠所表达的内容。因此董明珠的“失言”还不至于影响格力电器的股价，否则董明珠和格力这次的麻烦就大了。
北青报记者注意到，其实，格力电器前天晚间发布这份业绩预告，很可能正是对董明珠在股东大会上“失言”的一次弥补，因为格力电器已经十年没有发布过年度业绩预告了，而此次预计的16%至21%的净利润同比增幅也不属于深交所要求必须披露业绩预告的情形。据悉，格力电器上一次进行年度业绩预告还是10年前的2009年1月份了。
不过，虽然董明珠违规在先，但是投资者对于格力电器的业绩持续增长还是表示踏实。根据这份业绩预告，2018年全年，格力电器预计实现营业收入2000亿元至2010亿元，相比去年1500亿元的营业收入大幅增长，实现归属于上市公司股东的净利润260亿元至270亿元，同比增长16%至21%。如此业绩在去年的家电行业中应该属于难得。图片来源/资料图
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】