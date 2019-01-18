原标题：联合国发行猪年邮票

1月15日在位于纽约的联合国总部拍摄的己亥猪年特别版邮票 供图/新华社

新华社电 联合国邮政管理局局长谢德胜16日接受记者采访时说，管理局近日发行的中国己亥猪年特别版邮票版张非常畅销，受到多国民众喜爱。

为庆祝中国农历新年的到来，联合国邮政管理局11日发行己亥猪年特别版邮票版张。版张共包含10枚图案为联合国会徽的邮票，每枚面值1.15美元，整个设计延续了联合国“中国农历生肖”系列邮票传统，以红色和金色为主色调，以中国剪纸为艺术灵感，副票和背景为一大一小两只萌猪形象。

谢德胜介绍说，联合国“中国农历生肖”邮票历年来均由中国设计师设计，今年“猪票”的设计师是武世宁。

谢德胜告诉记者，猪年邮票版张自发行以来，在联合国邮政管理局官网及邮管局在纽约、日内瓦和维也纳的销售柜台都十分畅销，尤其受到美国、中国、日本和东南亚国家顾客的喜爱。“邮票版张可个性化定制，即可将个人照片印到邮票上，我们收到了很多公司和个人的批量‘个性化’订单。”

联合国邮政管理局2010年5月为纪念中国生肖邮票发行30周年，首次发行以生肖为内容的个性化邮票。今年的“猪票”是联合国发行的第10个中国贺年生肖邮票版张。

联合国邮政管理局在纽约、日内瓦和维也纳分别发行美元、瑞士法郎和欧元面值的邮票。自1951年成立以来，联合国邮政管理局已经发行了1000多种邮票。

(责编：仝宗莉、杨曦)