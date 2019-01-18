原标题：企业社保征收将移交税务 不会增加企业负担

昨天下午，北京市两会“优化营商环境”新闻发布会现场 摄影/本报记者 崔峻

昨天下午，北京市两会“优化营商环境”新闻发布会召开。市发改委会同市规划自然资源委、市市场监督管理局、市商务局、市税务局、市高级人民法院、市电力公司等部门，聚焦企业和群众办事痛点、难点，发布北京营商环境改革“9+N”政策2.0版。

简化流程

开办公司仅需3天

企业简易注销范围将扩大

去年，北京发布营商环境改革“9+N”政策，政务环境、投资贸易、创新创业、诚信法治等多方面取得实效，在国内营商环境试评价综合排名第一。今年营商改革继续“加码”。据市发改委主任谈绪祥介绍，“9+N”政策2.0版本将从“简流程、优服务、降成本、强监管”四个方面进一步解决营商环境痛点难点问题，“省力、省时、省钱”是新版政策的重要原则。

企业开办和注销便利化将成为一大亮点。企业开办方面，今年将实现网上“一窗通办”，时间再压缩至3天。和过去相比，企业将减少45%的数据填报量。此外，目前北京开办企业已实现全部免费，成为全球开办企业完全免费的两座城市之一。“一天拿执照、三天全办好。从今天起，这是我们对广大企业开办者的一个承诺。”市市场监督管理局副局长方葆青表示。

针对企业“开办快、退出难”的“痛点”，今年将全面扩大简易注销范围，对未开业企业及无债权债务企业推行简易注销，并将注销公告时间由45天压缩为20天。同时，还将加强跨部门信息共享和业务协同，以强化信用管理、完善联合惩戒等有效措施，来缓解企业退出难的问题。

“现在注销企业，只要没有不良记录、没有被稽查过，没有欠缴的税款等，当场就可以办理注销。全程可以在网上办，也可以在窗口办。” 国家税务总局北京市税务局副局长唐学军说。

在简化流程方面，今年还将对政务审批和服务事项再进行优化梳理，大幅减少办理环节。如在办理建筑许可方面，将实行竣工联合验收机制，明确单体面积5000平方米以下的房屋建筑工程取消施工图审查，调整为事中事后监管；非有毒有害及危险品仓储、物流配送项目，将免于环评……

减税降费

网上投标、免费下载标书

预计每年可节省上千万

进一步减税降费也是此次营商改革“9+N”政策2.0版的重要改革内容。在纳税方面，今年北京将全面落实国家减税降费政策，对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收减免，推进增值税和个人所得税改革，进一步激发微观市场主体活力和创造力。

就企业关心的“北京企业社保征收暂缓移交税务”问题，国家税务总局北京市税务局副局长唐学军回应称，北京之所以暂缓是在等中央的明确决策，“什么时候接、怎么接、按照什么样的步骤接，中央都有一个明确的决策。但有一个原则不会变，就是企业负担肯定不会加重”。

唐学军表示，目前已经实现办税事项“最多跑一次”。对外公布报告类、发票类、申报类、备案类、证明类，共五类119项“最多跑一次”业务清单，并同步发布办税指南。凡是清单范围内的事项，只要纳税人资料完整且符合法定受理条件，最多只到税务机关跑一次即可办结。

此外，今年北京市税务局还推出了“五个一”办税服务，即一厅通办、一网通办、一套资料办、主税附加税一次办和一键咨询。“一厅通办”是指全市范围内综合办税服务厅均能受理原国税地税业务，并实现“一套资料办”和“主税附加税一次办”。“一网通办”即形成由网上税务局、税务部门官网、六能平台（纳税服务平台）、微信公众号以及专门业务网上系统组成的网上办税环境。“一键咨询”是及时升级12366纳税服务热线，实现一人通答原国税地税业务，有效提升咨询效率和便捷度。

另外，今年项目招投标成本将大幅压缩。据市发改委相关负责人介绍，原本的社会投资项目必须招标要求取消；通过网上免费下载标书、网上投标，将减少招标文件费用200-300元/份以及标书制作费用，预计每年可为社会企业节省招投标成本上千万元。

信用监管

今年将实施信用等级

梯次分类管理

去年，“9+N”政策出台后，北京在诚信法治环境方面建设也颇有成效。据悉，去年北京将4.5万法人和13.5万自然人列入失信被执行人“黑名单”，165.7万户企业纳入“市场监管风险洞察平台”监测范围。

今年在信用监管方面，还将实施信用数据融合工程， 包括“信易+”和“个人诚信分”工程。据市发改委相关负责人介绍，北京将实施信用等级梯次分类管理，为高信用等级企业提供全方位便捷服务，同时加大信用记录运用，实现“全程可查、结果可核、过程可溯、安全可靠”。

“让失信者寸步难行付出沉重代价，将进一步打响‘北京诚信’品牌”，市发改委主任谈绪祥介绍说，今年本市在商事案件的司法保障上也将进一步增强，将加大行政执法机关移送和知识产权法院受理刑事案件的力度。

去年，本市还成立了破产审判专门组织，建立破产案件快审机制，以压缩破产审理周期和成本。此外，目前本市已建成中国（北京）和中国（中关村）两个知识产权保护中心，知识产权纠纷调解成功率进一步提高。

报关放行

北京进口整体通关时间

将缩为56.84小时

在推动跨境贸易便利化、实现跨越式发展方面，北京市商务局相关负责人表示，去年12月当月，北京进口整体通关时间为56.84小时，压缩比47.25%，出口整体通关时间3.8小时，压缩比48.63%，进口、出口整体通关均实现了市政府提出的压时40%目标。首都机场空港口岸运营主体降低或取消了部分项目收费，平均降费幅度超过10%。

报关放行方面，今年将推广提前报关、实行“先放行后改单”和“先放行后缴税”，进一步提升海关监管通关环节的便捷性。查验检测方面，货物监管现场实施“查检合一”作业，推行“先验放后检测”，对用于备案注册、研发测试和贸易洽谈的进口食品化妆品样品实行“三免”——免标签检验和备案、免提供卫生评价资料和原产地证明、免抽样检测，对于动植物及其产品、食品、化妆品、生物制品出口在申报前形成电子底账，在出口申报前办理检验检疫手续。

此外，今年还将实行进口许可证件申领和通关作业无纸化，推广应用国际贸易“单一窗口”，实现报关信息与出口退税申报信息自动转换，避免重复录入和出错。文/本报记者 林艳 朱开云

马上就访

“e窗通”服务平台正式上线

营商“9+N”2.0版系列政策中的一项政策昨日正式落地——北京市市场监督管理局宣布，北京企业登记e窗通服务平台正式上线运行。申请人可通过访问https：//scjgj.beijing.gov.cn/ect进入平台首页，登录后在网上“一窗”填报，办理营业执照、刻制公章、涉税事项及“五险一金”等相关业务。

减少85%的网上办事环节，从原有的涉及企业开办的8次办理，缩减为1次申请；企业开办时间在现有基础上再提速40％……“e窗通”系统上线后，将可实现开办企业“五个一”，即“一窗、一网、一表、一次申报、最多跑一次”， 实现企业开办3天完成。

据介绍，“e窗通”在数据采集上实现了多表合一，避免申请人重复填报数据。在数据调用上实现跨部门信息应用，调用公安的人口信息、法院的失信被执行人信息以及多部门的信用黑名单信息，在身份核验、信用惩戒上实现有效应用。

“e窗通”还可实现实时共享企业信息，企业登记信息核准后将立即推送给公安、税务、人力社保、公积金等后续办理部门，相关部门业务审核通过后，统一反馈结果至“e窗通”供企业查询，企业足不出户，办理情况尽在掌控。同时商务委、财政局、住建委、城管委等十七个涉及多证合一备案事项的部门也可以获得企业登记信息。

文/本报记者 王薇

(责编：仝宗莉、杨曦)