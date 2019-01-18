原标题：2019年国资委加码防控风险稳增长

开年伊始，央企上交了一份亮眼的成绩单，2018年累计实现利润总额1.7万亿元，创历史最好水平。“今年我们要加大力度控制风险，积极利用有利条件来确保我们的效益实现稳步增长。”国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在1月17日的国新办新闻发布会上表示。

刚刚召开的中央企业、地方国资委负责人大会也将强化风险管控作为2019年“确保完成全年目标”任务清单的首位，提出严控债务风险、严控金融业务等。除此之外，还要强化自主创新、强化实业主业、强化改革落地、强化管理提升、强化职能转变。彭华岗透露，下一步将组织开展重点亏损子企业的专项治理，减少亏损企业数量和亏损额。

央企利润创历年最高

彭华岗提供的数据显示，2018年中央企业累计实现营业收入29.1万亿元，同比增长10.1%；实现利润总额1.7万亿元，创历史最好水平，同比增长16.7%；实现净利润1.2万亿元，同比增长15.7%；归属于母公司所有者的净利润6100.1亿元，同比增长17.6%。

不仅如此，央企降本增效也取得了明显成效。中央企业大力压减一般性管理费用和非生产性开支，2018年中央工业企业成本费用增速低于收入增速0.4个百分点，百元营业收入支付的成本费用同比下降0.4元，成本费用利润率同比提高0.6个百分点。大力压降“两金”，中央企业“两金”占流动资产比重同比下降0.4个百分点，“两金”增幅低于收入增幅3.4个百分点。

“今年以来中央企业发展态势一直稳中向好，从数据来看，利润又增加了16.7%。主要有这么几个原因。”彭华岗表示，第一，得益于我国宏观经济持续稳定的增长。第二，得益于我国根据经济形势的发展出台宏观调控措施，给企业发展提供了很好的外部条件。第三，央企自身加强管理、在改革发展过程中不断激发活力和动力，也不断地降本增效，提高了经营管理水平。第四，央企在改革过程中不断加强党的建设，使得企业凝聚力进一步增强，推动企业更好的发展。

国务院国资委研究中心研究员胡迟告诉记者，可以看到，目前国企国资改革已经取得成效，国企效益大幅提升，国资监管体制不断完善。

守住重大风险底线

“2019年国内外经济形势总体上稳中有变、变中有忧，各种不确定因素确实在明显增多，风险和挑战也明显增多，企业经营压力较大。”彭华岗表示，要实现“确保央企效益的稳步增长”，有“六个强化”的措施，首要是强化风险管控，守住不发生重大风险的底线。

国务院国资委主任肖亚庆也指出，2019年要把防范化解重大风险摆在更加突出的位置，持续推进中央企业降杠杆减负债工作，加强债务动态监测，强化负债规模和资产负债率双重管控，突出对高负债企业的重点督导和分类监管，高度重视资金链安全，保持现金流充裕，提升企业偿债能力。加强债券特别是短融、超短融债券风险排查，严防投融资期限错配。积极探索市场化债转股模式，拓展直接融资渠道，切实降低企业负债率和综合融资成本。强化投资管控，严禁超越财务承受能力的投资行为，高负债企业不得实施推高负债率的项目。

彭华岗提供的数据显示，2018年12月末，中央企业平均资产负债率为65.7%，较年初下降0.6个百分点，50家企业降幅超过1个百分点。其中带息负债比率为39.4%，带息负债增速低于上年同期1.5个百分点。

严控金融风险也是下一步改革的重要一环。根据国资委的计划，下一步将继续强化对期货、信托、基金等金融业务管控，探索建立金融业务和投资基金分类管理及备案制度。严控金融业务新增投资，对主业经营效益不佳、产融结合效果不明显、风险隐患较大的存量业务进行清理整顿。规范开展金融衍生业务，严守套期保值原则，严禁任何投机。建立从集团公司到金融子企业的多层次风险管控体系，加强金融业务运行监测强化金融与产业间以及各金融子企业间的风险隔离。

随着国有企业改革的深入，必然会大量涉及国有资产重组、退出和调整等，而产权流动机制不健全、不透明和监管存在漏洞等问题，让正在推进的国企改革出现“灰色地带”。《经济参考报》记者获悉，国资委将进一步健全违规责任追究制度体系，加大追责问责力度。国务院国资委党委书记郝鹏在日前召开的大会上表示，特别是对于因不作为、乱作为、慢作为、不担当、不负责导致国有资产重大损失的，要严重问责，另一方面，国资委还将持续加大境外合规经营管控力度，对境外投资项目进行综合评估，确保严格遵守项目所在国法律法规，以及双边或多边条约、国际经贸规则等制度要求。

强化创新改革力度

除了强化风险管控，央企效益的增长还有赖于强化自主创新。《经济参考报》记者了解到，国务院国资委将组织中央企业全面梳理关键核心技术受制于人的情况，瞄准“卡脖子”问题，大力开展关键核心技术攻关。全面梳理关键核心技术短板，制定攻关清单，实施台账管理，逐个实现突破。

同时，要强化实业主业，深入推进供给侧结构性改革，“处僵治困”是重点工作之一。数据显示，2018年末纳入专项工作范围的僵尸特困企业比2017年减亏增利373亿元，和2015年相比，减亏增利2007亿元，超过1900户僵尸特困企业已经完成处置处理的主体任务。

“这个工作做起来确实比较难，最大的难点还在于债务处理和人员安置的问题。”彭华岗表示，下一步，要更好地巩固已经取得的成果，加大僵尸企业退出的工作力度。

此外，国资委还将强化改革落地。2018年年底国资委新增11家国有资本投资公司试点。彭华岗透露，将打造升级版，重点要在三个方面进一步加大力度，一是调整管控模式，加大授权放权力度。试点企业在集团与子公司的关系上要进一步加快转型，赋予下属企业更多的经营自主权，把管理的重点从直接管控转向战略管控。二是优化产业布局，提高国有资本的配置效率，要通过试点在聚焦主业的基础上推动企业主动作为，该进的进，该退的退，同时要积极培育战略性的新兴产业，坚决从低效低质的产业逐步退出。三是要突出市场化改革的导向，进一步转换企业经营机制，着力完善激励约束机制。

(责编：仝宗莉、杨曦)