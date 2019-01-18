原标题：9部门联合推进生态保护补偿机制建设

1月16日，记者从自然资源部了解到，近日自然资源部、国家发展改革委、财政部等9部门联合印发行动计划，积极推进市场化、多元化生态保护补偿机制建设。

计划明确，到2020年，市场化、多元化生态保护补偿机制初步建立，全社会参与生态保护的积极性有效提升;到2022年，市场化、多元化生态保护补偿水平明显提升，生态保护补偿市场体系进一步完善，生态保护者和受益者互动关系更加协调。

不仅如此，《行动计划》还提出了建立生态保护补偿机制的重点任务。通过健全资源开发补偿制度、优化排污权配置、完善水权配置、健全碳排放权抵消机制、发展生态产业、完善绿色标识、推广绿色采购、发展绿色金融、建立绿色利益分享机制等9个方面，引导生态受益者对生态保护者的补偿，积极稳妥发展生态产业，建立健全绿色标识、绿色采购、绿色金融、绿色利益分享机制，引导社会投资者对生态保护者进行补偿。

(责编：仝宗莉、杨曦)