原标题：央行降准后再“补水”5700亿

降准刚落定，公开市场周三再祭出天量“补水”操作。央行16日公开市场进行5700亿元逆回购操作，单日净投放5600亿元；单日逆回购操作量和净投放量均创纪录。对此，市场人士表示，央行此举明确呵护态度，考虑到下旬还将有降准置换MLF第二步实施及TMLF亦将出手，令市场吃下定心丸。

央行表示，目前仍处于税期高峰，银行体系流动性总量下行较快，为维护银行体系流动性合理充裕。中信证券固收首席明明认为，整体而言，宽信用效果稍有体现但未来融资环境的真正改善仍需要宽松货币的支持。

虽然央行一手降准一手逆回购，集中大手笔投放了约1.6万亿元。但与此同时，财政收税、央行逆回购和MLF到期、政府债券发行缴款、第三方支付机构备付金交存等几项加起来，远超1万亿元。

“此次降准仍属于定向调控，并非大水漫灌，稳健的货币政策取向没有改变。”央行有关负责人此前针对降准等系列操作如此表示。

(责编：仝宗莉、杨曦)