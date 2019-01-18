原标题：中国奶制品旺盛需求支撑全球价格

全球乳制品贸易平台公布的最新数据显示，全球乳制品交易价格指数上涨4.2%，脱脂奶粉交易价格大涨10.3%。恒天然集团首席执行官迈尔斯·赫里尔认为，中国在2018年末对全脂和脱脂奶制品的旺盛需求是价格上涨的一个重要原因。

数据显示，具有指标意义的全脂奶粉交易价格为每吨2777美元，上涨3%。全脂奶粉价格是新西兰恒天然等大型乳制品企业决定原奶收购价的重要参考指标。

赫里尔认为，全球乳制品指数上涨好于预期。他还说，脱脂奶粉价格大幅上涨与欧洲产地气温过高导致牛奶产量下降也密切相关。

全球乳制品贸易平台由以恒天然为首的国际乳制品卖家组成，一般每两周组织一次乳制品拍卖，买家遍及全球90多个国家和地区，拍卖价格直接影响全球乳制品定价。

(责编：杨曦、仝宗莉)