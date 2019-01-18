原标题：小微创业别忽视精雕细琢

想知道奶茶在南京的受欢迎程度，只要在新街口地下商圈看看“人手一杯奶茶”的画面便知。然而与这份火爆形成鲜明对比的，是奶茶店飞快“改头换面”的经营现状。据媒体统计，2018年年初新街口地下商圈有57家奶茶店，现在则变为52家，这一年间关了33家、新增28家，品牌更迭率超过五成，不少店家存活周期仅3至6个月。

开家奶茶店，是颇受青睐的小微创业项目，可利润高、需求大的饮品市场，为何难实现店家的持续发展？竞争激烈固然是不容忽视的外部因素，而不少创业者跟风开店、缺乏科学规划与精细管理，则是失败的决定性内因。例如，有的创业者只注重网络口碑打造“网红店”，而忽略了实体店的卫生管理；有的创业者缺乏经验，在原料管理、标准流程上漏洞百出，导致产品口味“飘忽不定”；更有甚者，选址时片面注重客流量而忽视硬件环境，在没有下水设施的地铁商铺内开店，不得不将污水桶搬进运出，极大影响了店内环境与客人体验。小小奶茶店，折射出不少创业者综合能力的缺乏。

创业，需要激情更需要精细管理。高度竞争的市场环境和信息社会的放大效应，决定了细微失误也很可能成为难以预料的“雷区”；反过来说，在精细管理上的每一分投入，也可能转化为消费者之间的“口碑”，继而助力企业在市场站稳脚跟。有家连锁品牌咖啡店，店家会安排等候区的客人横向排列，让其看到店员的忙碌，从而舒缓排队的焦躁；柜台陈列着20多元一瓶的依云矿泉水，让客人在“买一瓶水的价格能点杯咖啡”的对比中感到物有所值。点点滴滴的精细管理，无形中为企业持续运营发展打下坚实基础。

让精细管理成为创业的赋能要素，相关部门也应不断提升创业服务水平，充分发挥小微企业双创示范基地的示范效应和辐射带动作用，为各类创业主体持续健康发展提供有效支撑。比如，向高校和社会各界拓展创业辅导、管理咨询等智力支持，综合提升全社会的“创业智商”，让小微企业在“精雕细琢”中蓬勃生长。

(责编：杨曦、仝宗莉)