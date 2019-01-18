原标题：农村消费升级长效机制加速建立

1月17日，商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示，推动“工业品下乡，农产品进城”，是商务部深入实施消费升级行动计划的重要内容。2019年，将从提高农村消费便利化水平、提升农村居民消费品质、降低农村消费成本等方面着手，建立农村消费升级的长效机制。

高峰表示，将多措并举推动工业品下乡，让工业品更多更好地走进农村。比如，完善农村商贸流通基础设施，加强与邮政、银行、电商企业合作，推动传统零售网点、县域电子商务公共服务中心、乡村电子商务服务站点的建设改造，拓展代收代缴、代买代卖、小额信贷、便民服务等功能;推动快销、食品、日化、金融、保险等相关企业开发适合农村消费的产品和服务;鼓励农村商贸流通企业和零售网点实现连锁化经营，支持邮政、快递、物流等企业发展共同配送，推动农村流通降本增效。

在促进农产品进城方面，商务部将重点推进三项措施，进一步打通农产品流通渠道：一是推进产销对接;二是推广农商互联，发展订单农业、产销一体、股权合作等多种模式的农产品产销对接长效机制;三是推动完善零售网络。

(责编：杨曦、仝宗莉)