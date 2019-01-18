原标题：三大股指集体下挫 创指跌1.25%

1月17日，沪指小幅高开，盘初受权重股拖累快速走低翻绿，午间银行股崛起护盘，沪指小幅冲高，可热点板块持续性不佳，午后银行股等权重板块纷纷回落，软件等科技股跳水，三大股指集体下挫，创业板指大跌超1%。

股评师郭一鸣分析，全天指数冲高回落，仍延续此前的反弹趋势。短期均线继续多头排列，但成交量近期整体萎缩，短期回调需求加大。实际上，2440点以来的反弹还是比较健康的，“权重搭台题材唱戏”规律性依旧，但问题是经济下行担忧依旧，场外观望资金继续，反弹得不到增量资金的支持就会有回落。所以，短期一定要注意前期连续反弹板块以及个股的回调需求。当然，这里还需要适当的乐观，毕竟反弹趋势未变，适当的互调有助于蓄积力量再次上攻，而若出现急跌也是再次介入的好时机。

1月17日，美国银行和高盛公布了不俗的业绩，美国股市已经9连阳。A股已经连续两天高开，英大证券首席经济学家李大霄表示，这个情况值得高度重视，说明投资者心态已经发生了改变，从极度悲观中走出。今年外资流入数量有望达到6000亿，A股和港股有望成为吸引全球投资者的洼地，上市公司回购方兴未艾，已经实施的只占19.89%，余下80.11%还在路上，更加重要的是长期资金入市对市场影响深远，随着养老金、养老目标基金、中国版的401K计划的介入市场，中国股市的投资功能就变得重要，从重视单一融资功能变成投融资共同发展的转变，中国股市真正步入可以投资的新阶段。2440点是3年半熊市的结束点位，此处蓝筹股估值已经具备足够的吸引力，中国蓝筹股从此将被全球投资争抢。 华商报记者 刘百稳

(责编：仝宗莉、李栋)