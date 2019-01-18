西安宝德股份信披违规 虚增648万利润 

原标题：宝德股份信披违规 虚增648万利润

近日，陕西证监局对西安宝德自动化股份有限公司（以下简称宝德股份）及3位涉事人采取出具警示函措施的决定。华商报记者发现，宝德股份虚增利润、信披违规的背后，或与融资租赁业务下滑严重，业绩不振有关。

2017年度净利润多披露648万元

华商报记者查阅发现，宝德股份对政府补助未及时披露及2017年年报净利润披露不准确。

政府补助未及时披露。2017年1月该公司子公司湖州庆汇投资有限公司收到财税返还款1，059.60万元，占2016年度你公司经审计净利润的16.86%，达到临时公告标准，该公司直到2017年8月25日才进行披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三十条第二款第十八项的规定。

2017年年报净利润披露不准确。2018年6月该公司进行会计差错更正，补提了风险资产减值准备，增加2017年度资产减值损失892.65万元。更正前该公司对资产减值损失计提不充分，不符合《企业会计准则——基本准则》第十八条的规定，该事项导致公司2017年度净利润多披露648万元，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。因此，陕西证监局决定对该公司采取出具警示函的监管措施。

不过，华商报记者注意到，在2018年9月26日，宝德股份公告称，公司相关核查工作已经完成，不存在应披露而未披露信息。公司同时提示控股子公司融资租赁及委托贷款项目诉讼执行及逾期风险、业绩下滑风险及二级市场交易风险。公司股票于2018年9月27日上午开市起复牌。

董事长、总经理赵敏等被出具警示函

华商报记者发现，陕西证监局近日还公布了关于对赵敏、范勇建、张亚东采取出具警示函措施的决定。经查，西安宝德自动化股份有限公司存在政府补助未及时披露、2017年年报净利润披露不准确问题。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条的规定，赵敏作为宝德股份董事长、总经理，范勇建作为宝德股份时任董事会秘书，张亚东作为宝德股份财务负责人，对上述问题负有主要责任。根据该办法第五十九条的规定，陕西证监局决定对三人采取出具警示函的监管措施。

公开信息显示，赵敏和妻子邢连鲜持股比例42.99%，是公司控股股东。而公司目前的董事会秘书已经更改为王志强，财务总监依然是张亚东任职。

有不愿具名的券商人士分析，宝德股份2017年度净利润多披露648万元，或不是简单的“会计差错”，也不排除是公司为粉饰业绩而有意为之。因为2017年全年宝德股份净资产收益率3.34%，下降2.69%，创3年新低；基本每股收益0.11，同比下降45.0%。归母公司所有者净利润同比下降53.01%。负债合计为59.25亿，负债率为83.81%。经营现金流净额为-2.68亿，同比增加84.75%。总体来看，2017年的公司经营各项指标都下滑至危险边缘。

宝德股份2017年度财务报表也饱受质疑。2018年4月，年报被年审会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，主要因为年审会计师无法获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要就子公司庆汇租赁有限公司存在的重大未决诉讼事项和风险资产减值准备计提事项对财务报表做出调整，也无法确定应调整的金额。

2018年前三季度亏损1838.55万

宝德股份的经营情况，2018年的业绩难言乐观，反而有可能进一步“深陷泥潭”。华商报记者查询已披露的数据发现，公司2018年1-9月实现营业收入3.40亿元，同比下降30.39%；保险及其他行业已披露三季报个股的平均营业收入增长率为-0.52%；归属于上市公司股东的净利润-1838.55万元，同比下降122.33%，保险及其他行业已披露三季报个股的平均净利润增长率为-18.50%；公司每股收益为-0.06元。

而第三季度的业绩下滑幅度更是惊人，第三季度实现营业收入和净利润分别为0.79亿元和-0.39亿元，同比大幅下滑57.71%和200.47%。

宝德股份报告称，营业收入和净利润下滑主要系：（1）报告期内收购子公司庆汇租赁投放项目较去年同期减少，且个别项目计提减值准备，融资租赁业务未实现盈利；（2）因2017年9月出售华陆环保60%股权，上年同期包含华陆环保2017年1-9月净利润，本报告期未包含。

宝德股份在2015年以前是一家主要从事工业机械生产的公司。在收购庆汇租赁有限公司，从此宝德股份的发展轨迹发生了改变。宝德股份2015年的中报中开始出现了融资租赁业务，随着融资租赁业务的持续开展，其在总收入中的占比也逐渐增加，但融资租赁业务的毛利率却一路下滑。至2018年上半年，宝德股份的融资租赁业务收入占比为93.61%，而毛利率却变成了“负数”，也就是说宝德股份百分之九十以上的业务都是亏损的。

融资租赁业务存潜在“致命”风险

宝德股份收购庆汇租赁后面临的问题不仅仅只是融资租赁业务毛利率连年下降，开展融资租赁业务的潜在信用风险也十分“致命”。

报告显示，宝德股份2018年1-9月，资产减值损失发生额0.10亿元，较上年同期增长1498.69%，公司解释为收购子公司庆汇租赁个别项目2018年出现不良迹象，计提资产减值准备所致。而2017年庆汇租赁计提的资产减值损失也较上年同期增长409.87%。

同时报告还披露庆汇租赁存在部分诉讼及强制执行事项共有8起，其中有7起是庆汇租赁作为起诉方，涉案的金额达10.07亿元，约是宝德股份2017年营业收入的1.40倍，2018年前三季度营业收入总和的2.96倍。

从去年的业绩来看，可以说，庆汇租赁不仅没能成为宝德股份逆天改命的“救命稻草”，反而使其承受巨大的风险。

财务专家仝先生向华商报记者分析表示，总体来看，宝德股份收购庆汇租赁，向非银金融转型，目前来看效果并不如预期的好。首先表现在融资租赁业务毛利率方面，毛利率的持续下跌说明行业竞争的压力逐渐增大。其次，融资租赁是重资产类型业务，该业务比重的增加提高了宝德股份的资产负债率。未进行融资租赁业务之前公司最高的资产负债比率只有30.23%，而到今年9月末，资产负债率已经超过80%。

另外，业务的过度集中导致公司承担风险的能力变差，而且石油钻采自动化产品及服务的毛利率较高且相对稳定，大幅减少该项业务实属可惜。开展融资租赁业务具有高风险，这要求公司对于风险的把控能力较高，而宝德股份本身是制造业出身，其对风险的控制还不到位。宝德股份要想在融资租赁行业立足不光要注重发展速度，更需要在风控方面下足功夫。 华商报记者 刘百稳 黄涛

(责编：仝宗莉、杨曦)