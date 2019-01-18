部分退市股迟迟不去股转系统挂牌

自2001年水仙电器首开摘牌先例以来，A股终止上市公司数量已超过百家。而据Wind统计显示，整个A股市场，在剔除吸收合并、证券置换和B股以外，目前共有55家A股公司因连续亏损或信批违法等原因被退市，其中49家因连续亏损遭遇退市。
过去五年退市的10家公司里，烯碳退、退市吉恩、退市昆机、新都退、长油都是因为连续三年亏损，国恒和*ST二重是因为连续四年亏损，退市博元、欣泰退和中弘退则由于各自不符合挂牌情形所致。华商报记者梳理发现，目前除了ST长油成为首只会A的幸运儿，还有创智5、国重装5、天创5、南洋5等不少公司筹划重新上市。
但也有部分退市个股迟迟不愿挂牌股转系统。其中，新都酒店在2017年正式退市以后，迟迟未在股转系统挂牌，不少投资者被冻结交易，无从脱身。同样未完成在股转系统挂牌的还有博元3，该公司在1月15日公告称，因开展破产重整工作，经向股转系统申请，自2018年4月2日起暂停股票转让，并一直停牌至今。
除了已经退市的个股，随着2018年年报公布临近，部分风险个股需要关注。根据A股风险警示规则，上市公司被实施退市风险警示的，在股票简称前冠以“*ST”字样；上市公司股票被实施其他风险警示的，在股票简称前冠以“ST”字样。数据显示，沪市风险警示股有52只，深市有38只。 华商报记者 李程
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