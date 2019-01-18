原标题：延安经济增速创六年来最高

华商报延安讯（记者 贺秋平 摄影 赵雄韬）1月17日上午，延安市第五届人民代表大会第四次会议在枣园宾馆开幕，市长薛占海向大会作政府工作报告。据悉，2018年，延安市经济运行总体平稳、稳中有进、进中向好，发展速度创2013年以来最高，继2007年以来首次超过全省平均水平，一举扭转延安市连续九年全省垫底的被动局面。

延长县成功“摘帽”

全市实现整体脱贫

薛占海在报告中指出，2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是延安转型发展、追赶超越进程中极不平凡的一年。全市上下坚持新发展理念，落实“五新”战略任务，突出“三大攻坚战”，扎实做好“有中生新”“无中生有”这两篇文章，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，取得了一批引领未来的开创性成果，破解了一批制约发展的难题，办成了一批惠及广大群众的民生实事，较好地完成了市五届人大三次会议确定的目标任务。

据悉，去年，延安市预计完成生产总值1500亿元，增长9%；地方财政收入148.3亿元，増长5.6%；全社会固定资产投资增长6%左右；城乡居民人均可支配收入分别增长8.1%和9.1%。经济运行总体平稳、稳中有进、进中向好，发展速度创2013年以来最高，继2007年以来首次超过全省平均水平，一举扭转连续九年全省垫底的被动局面。

报告指出，过去的一年，延安经济保持较快增长，结构调整多点突破，脱贫攻坚成绩显著，城乡建设步伐加快，基础保障更加有力，改革开放纵深推进，民生福祉继续改善，政府自身建设不断加强。

2018年，延安举全市之力推进苹果产业后整理，在遭受冻灾、产量下降的情况下，带动果农人均增收2510元，苹果产值增加18亿元。2018年，全年接待游客6344万人次，旅游综合收入411亿元。延长县成功“摘帽”，完成剩余338个贫困村退出、3.7万贫困人口脱贫；宜川、延川脱贫退出各项指标达标，贫困发生率降至0.66%。全市实现整体脱贫。

在改善民生福祉方面，用心解决群众在出行、教育、医疗、养老、住房等方面的操心事、烦心事，民生支出321亿元，增长11.3%。投资10.4亿元，新建、改扩建中小学、幼儿园39所，新增学位近2万个，普惠性幼儿园占比达到85%，有效缓解了入学难、大班额问题。深入开展扫黑除恶专项斗争，打掉黑社会性质组织1个、恶势力犯罪集团10个、恶势力犯罪团伙62个，刑事治安案件发案“双下降”。

大力发展“三个经济”

让人民生活得更幸福更美好

薛占海指出，过去的一年，延安全市“稳”的基础在巩固，“进”的动力在增强，“好”的因素在积累，成绩来之不易。2019年，延安市将统筹推进“五位一体”的总体布局和协调推进“四个全面”的战略布局，大力发展“三个经济”，继续打好“三大攻坚战”，切实增强人民群众获得感幸福感安全感，努力让延安人民生活得更幸福更美好。

关于做好今年的工作，薛占海强调，要持续做好“两篇文章”，加快培育发展新动能；实施乡村振兴战略，推动农业农村优先发展；坚守阵地久久为功，打赢打好三大攻坚战；充分发挥后发优势，促进城乡区域协调发展；系统整体协同推进改革，全方位扩大对外开放。

在着力促进文化旅游产业升级方面，以全域旅游示范市创建为统领，加快文化旅游“五大板块”“六大园区”建设，完成红5A景区创建，实施革命旧址群保护利用规划，完善景区景点服务功能和设施配套，推出精品线路、开发特色文创产品，促进文化旅游产业内涵式增长。

(责编：仝宗莉、杨曦)