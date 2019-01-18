2019年三四线快递公司或将淡出市场 转向龙头竞争

原标题：2019年三四线公司或将淡出市场 转向龙头竞争_华商网

刚刚过去的2018年，快递行业成为难得的几个高速增长的行业。邮政行业全年业务收入累计完成7904.7亿元，同比增长19.4%；业务总量累计完成12345.2亿元，同比增长26.4%。全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件，同比增长26.6%。而在其高速增长背后，则是行业的发展粗放，以及市场进入龙头竞争的现状。

七成快递员月收入低于5000元

1月17日，华商报记者查询部分招聘网站看到，不少快递站点在招聘快递员，“月薪4000到6000元”。多家快递企业表示春节继续服务，意味着有更多快递员加班。

根据近日中国邮政快递报社在年会上发布的《快递员生存报告（2018）》数据，在参与问卷调查的6000位快递员中，90%为男性，男女比例为9：1。快递一线工作强度大、工作时间长，男性占绝大多数是预料之中。

从年龄看，80后、90后为主，多来自农村。其中，26~30岁年龄段快递员最多，占29.4%；31~35岁年龄段快递员次之，占24.72%；18~25岁年龄段快递员占19.45%；36~40岁年龄段快递员占12.54%；40岁以上快递员占比不足14%。快递员大部分来自河南、山东、广东、安徽、四川等地。在城市工作的快递员占65.09%，在县城工作的占18.1%，在乡镇工作的占16.8%。

报告显示，受调查者中，有65.92%的快递员骑电动三轮车送件，占比最多。日均派送150~200件的快递员占比最高，为31.87%。综合统计，超九成快递员每天的派件数量超过100件，62.14%的快递员日均派件量在100~200件之间，200~300件占22.39%，6.04%的快递员每天能够送出300件以上快件。

快递员的收入备受关注。但是，全国平均来看，非快递业务旺季，70.77%的快递员月收入在5000元以下，3000~5000元区间最多；24.68%的快递员收入在5000~8000元之间；8000元以上的仅占4.55%。

数据说明，快递员“高收入”只是少数现象。正常状态下，多数快递员的月收入仍然在5000元以下；就算在“双11”等业务旺季，快递员收入普遍提高，但大部分也不会超过万元。

借力资本和快递员频繁离职并存

行业发展粗放

近日，易观发布的一份数据显示，互联网普及化推动了电商快速发展，市场对于快递的需求随之被拉动，尤其近两年，家电、家具等大件物品的网购比例上涨，对于大件快递的需求快速增长，吸引了资本进入该行业。

但是，由于行业粗放，一方面大公司快速上市，实现规模化扩张；一方面是三四线公司和小网点很难生存，特别是针对基层快递员的分配方式有待提升。某快递公司的快递员王师傅说，目前快递站点大多没有五险一金这些福利，有的站点要求自己有交通工具和熟悉路线，短期培训以后快速送货，压力较大，因此有的同行经常离职。当然了，西安一些大公司保障相对较好，人员比较稳定。

西安东郊一位快递站点的杨经理介绍，目前货运公司不断向低公斤段拓展业务，并在网络密度、点位布局、运输时效等方面与快递标准靠拢。快递公司将逐步开发运营高公斤段业务产品，提升为客户服务的全方位能力。

财经评论人士王建红对华商报记者分析，每到年底就有快递员离职、网点无法配送等新闻，说明管理和运营模式还存在一些问题。目前快递市场格局主要围绕几家巨头之间在竞争，市场格局将进入分化期，上市以后稳定发展的公司业务和人员队伍将更加稳定，落后的公司乃至中小企业、小型加盟店将优胜劣汰。

快递业的竞争将从完全竞争转向龙头竞争

2019年快递行业将会如何发展？

来自快递机构的判断认为，2019年快递行业仍将维持快速增长态势，消费结构的变化，中西部快递件量的增速将逐步加快；跨境电商的蓬勃发展亦会进一步加大快递业务向外拓展的步伐，快递行业2019年将维持快速增长态势，而且快递行业将呈现头部加速集中趋势。预测在国家邮政局公布的业务量增速的基础上，快递行业增速将维持在20%以上。

随着快递公司规模效应和降本增效成果逐步显现，主要快递服务企业将逐步释放盈利空间至末端及消费者，快递行业单票价格将呈现稳中有降的发展态势。

报告预测2019年快递市场进入一段格局相对稳定时期，各家企业前期大量投入的车辆、转运中心、自动化设备等资源开始逐步显现效应，随着规模效应的不断扩大以及管理效率的不断提升，单件成本得到持续摊薄，单价水平也出现缓慢回落。其中德邦近两年快递业务持续扩张，中通、韵达为代表的小件化快递业务量继续维持较高增速，之前有所落后的申通、圆通等公司近期业务量增速水平明显回升，顺丰则继续朝着多元化生态圈模式不断推进。

中信建投证券投资顾问孙佳欣分析，目前各路资本发力进入快递站点、快递存货柜等新兴市场，“快递市场的竞争将从完全竞争，转向龙头竞争。”头部快递企业2019年业务量增速预计将做到高于行业10%的水平，未来来看，行业集中度将继续提升，三四线快递公司或将淡出市场。 华商报记者 黄涛 文/图

(责编：仝宗莉、杨曦)