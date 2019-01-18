原标题：快递春节停运时间表刷屏，假的！但或涨价10-20元

中新网客户端北京1月18日电(张旭)“1月18日，快递公司就要放假了，要网购的赶紧下单！”这两天，不少人的朋友圈被“春节快递停运时间表”刷屏了。

网传快递停运时间表

“我打算年前在网上给长辈们买点新年礼物、年货等，但都还没下单呢。”平时喜欢网购的林女士看见了这则通知，第一反应就是赶紧买买买，但她也有些将信将疑，“往年这时候，快递都还正常的，今年这么早放寒假吗？”

事实上，物流快递公司放假或是运输线停运并非统一规定，而是各个物流快递公司根据情况自行决定，根本没有一个全国版本的时间表。而且国家邮政局也对此进行了辟谣。

国家邮政局官方微信辟谣

国家邮政局早在2018年12月28日就发布了关于做好元旦春节期间有关工作的通知，要求各省(区、市)邮政管理局统筹做好节日期间工作，确保节日期间各项工作正常运转，行业安全平稳运行。全力保证春节期间“不休网、不拒收、不积压”，努力满足人民群众用邮需求。

中通和圆通均表示将贯彻“全年无休”的理念，保障春节期间服务“不打烊”，但具体安排还未出炉。韵达快递相关负责人则告诉记者，目前韵达快递业务处于正常运行状态，具体调整情况后续将会有公告。

因此春节期间想要买买买的剁手党们可以放心，快递停运是假消息！

其实，谣言主要来自微商，有网友认为微商是为了提前卖货回家过年而放出了这些假消息。

卖家回家心切

在杭州做水果生意的邵老板今年也打算提前回家。“春节前的运力很紧张，提前停止发货可以避免产品品质受影响，我也可以回家过年了。”

“虽然往年各大快递公司都会在正月陆续恢复接单，但运力毕竟还不够。”邵老板今年准备多休息一段时间，“晚几天再接单吧，等到快递员都上岗了，运力充足，发货有保障。”

2019年1月17日，北京西城某快递点。邱宇 摄

还有一些卖家选择了只接单不发货。经营文创产品的卖家王云伦告诉记者，为了能够提前回家过年，在此期间店铺只接单，春节后再发货。按照往年的经验，如果春节期间客户提出了要求，一般可以通过顺丰发件，当然这需要另外加钱。

快递春节全员无休有难度

尽管各家快递纷纷表示将开启春节运营模式，全年不休，但加盟制快递企业不同区域和网点之间差异较大，这一目标落实起来并不容易。

杨早龙是一家专营西藏特产的网店工作人员，他告诉记者最晚发货时间是20号。“因为我们的货物都在西藏，20号之后快递基本停运，发不了货。”

受访者供图

快递专家赵小敏认为，全年无休是一种理想化的状态，EMS和顺丰作为自营企业完成度较好，而加盟制快递企业实现起来存在挑战。

“本着负责任的态度，相关快递企业尽早发布明确的运营公告，让外界了解运行情况。避免出现承诺了‘全年无休’，在商家和消费者那里却出现揽不了件，收不到货的情况。”

虽然现在“全年无休”无法百分百实现，但部分地区的春节配送“不打烊”还是可以实现的，主流快递企业应利用官网、官微等平台尽早发布春节服务模式和应急措施，随时回应公众问题。

因此，尽管各家快递企业表示了“全年无休”，但在卖家提前回家，快递员相对不足的情况下，物流的确会受到影响，速度会变慢。

网购年货的快递会变慢

有网友反映，往年的“全年无休”只是看起来很美。实际上有的要到快递点自己去取，有的时间大幅度延迟，“这和快递放假有什么区别呢？”

网友评论

春节期间快递变慢的原因在于快递员的相对不足。

尽管需要快递员留守来维持春节期间业务，但快递公司并不会进行强制要求，而是主要依据快递员的个人意愿。但节假日300%的奖励措施不足以把快递员数量维持在平时的状态。不少快递员因为买到了回家车票，选择提前回家与家人团聚。

最近北京的程先生就发现来送货的不是快递员，而是临时兼职的后勤人员。“我们网点的快递员基本都回家了，缺人手，我只好出来帮忙。”

有的快递可能要涨价

快递员少了，维持业务的成本高了，这些最终体现在了消费者感受得到的快递价格上。

申通的春节运营公告显示，申通的春节运营模式时间是2019年2月4日零点至10日。“部分地区快递费用也将有一定的调整”。

根据往年来看，加价在10-20元之间。而各家加盟制快递的加价幅度也都大致相当。

申通2019春节运营公告。来自申通官网

在加盟制快递之外，自营的顺丰和邮政EMS一直是春节期间快递服务的主力军，往年惯例每单加价10元左右。

据顺丰客服介绍，按往年惯例，今年也不会有太大改变，具体涨幅还要以公告为准。EMS也表示，春节期间不休息，会增加一些服务费，具体情况有待通知。

如果想享受服务又不想多花钱，电商包裹配送或许是个好选择。京东快递、苏宁物流已表示2019年春节期间包裹配送服务照常运行。苏宁还承诺在春节期间物流运费不涨价，而且做好快递下乡服务，让村里人也能准时收到包裹。

不过大家还是应该尽早购置年货，一方面是避免货物到手时间推迟，一方面也让春节期间依然坚守岗位的快递员能够早点结束工作，和家人团聚！(完)

(责编：仝宗莉、杨曦)