2019年中国职业经理人大讲堂年会在京举行

主题为“大变局：秩序与边界”的2019年中国职业经理人大讲堂（第九届）年会近日在京举行。

中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆，著名作家、原文化部部长王蒙，国务院原国有重点大型企业监事会主席季晓南，华夏新供给经济学研究院院长贾康，中国民营经济研究会常务副会长兼秘书长王忠明等出席年会并作专题讲座。职业经理研究中心党委书记、主任王永利出席年会并参加职业经理人才大数据中心签约仪式。

黄奇帆在讲座中指出，当前中国改革开放的最强音、最具标志性的措施就是供给侧结构性改革。回顾40年改革开放的历史，一些重大改革开放措施，都是供给侧结构性改革的内涵。供给侧包括五个要素，一是技术创新；二是企业供给；三是制度供给；四是成本供给；五是资源要素供给。这五种要素组合在一起，形成一个结构，这个结构不合理就要改革，因此我们要以供给侧结构性改革为主线，去杠杆、降成本、促开放、加强创新，促进中国经济质量向更高层次发展。中央经济工作会议提出“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，巩固就是巩固过去几年供给侧结构性改革的成果，在巩固的基础上深化、扩展。增强就是增强企业端微观经济细胞，包括国有企业、民营企业、外资企业，小微企业，总之各种经济主体的活力都要增强。提升就是要实现高质量发展，提升我们的新动能，如制造业、战略新兴产业等等。畅通就是要畅通国民经济的循环体系，服务业和工业之间、金融和实体经济之间、沿海和内陆之间等等，总之国民经济各种要素都要畅通。

王蒙在讲座中通过中外古今的格言与故事，为大家带来了一堂生动的人生智慧课。王蒙认为，文化的力量对国家来说是一种硬实力，对企业来说更是一种硬实力，因为企业的决策、选择、凝聚力都离不开文化。王蒙分析认为，中国的企业文化可以追溯到春秋时代，庄子那时候已经在提倡大数据，孟子曾鼓励商业并提出免税和仓储的思想，管子更是重视对商品流通和人的需求的研究。自古以来，中国文化就是一种永不失败的文化，也是寻求道路的文化，别人认为没有路，中国文化仍然能找到路。今天，我们要不断增加文化素养，培养和增强更多的能力，如：适应新变化的能力、自我调整的能力、败中求胜的能力、咸鱼翻身的能力等等，这样我们才能问题和挫折中不断找到新的前进道路。

针对当前的财税制度改革，贾康指出要把财税制度改革放到全面深化改革、实现国家治理体系和治理能力现代化的大背景下通盘认识，现代化的国家治理必须构建现代化的财税制度。针对国有企业改革，季晓南强调混合所有制改革是深化国有企业改革的重要突破口。针对民营企业发展，王忠明认为民营经济有着更加广阔的舞台，企业发展需要企业家注重学习思考、增加专业化深度和不断弘扬企业家精神。针对如何打造世界一流企业，人民大学教授杨杜结合华为的成长史，从管理的角度为企业家总结经验、出谋划策。与会专家认为，正如习近平总书记所指出的，我国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局。面对百年大变局，我们要打破边界，重构秩序，不断总结、分析经济和社会发展趋势，在激荡和交织中寻求新突破，实现新发展。

据年会组委会负责人齐晓明介绍，中国职业经理人大讲堂年会至今已连续举办了九届，已成为国内一年一度的职业经理人年度盛会。本次活动由国务院国资委所属职业经理研究中心主办，北京中盟信德管理咨询中心承办。

在本次年会举行的职业经理人才大数据中心签约仪式上，河北省国有资产监督管理委员会、云南省国有资产监督管理委员会、枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会、济宁市人民政府国有资产监督管理委员会、锦州市人民政府国有资产监督管理委员会、河北科技大学和四川工商职业技术学院7家单位作为第一批试点进行了签约。来自中央企业，多家地方国资委及监管企业，各地工商联、商会及优秀民营企业，高等院校及研究机构，新闻媒体等800余人参加了活动。

(责编：仝宗莉、杨曦)