发改委：依法严惩"车闹""机闹""高铁霸座"等违法失信行为

人民网北京1月18日电 国新办召开新闻发布会介绍2019年春运形势和工作安排，并答记者问。国家发展改革委副主任连维良表示，今年春运将从1月21日开始，也就是下周一，到3月1日结束，共40天。预计全国旅客发送量将达到29.9亿人次，比上年春运增长0.6%。总的来看，今年春运客运供需的总量矛盾进一步缓解，客流将呈现“前紧后松”的特点，群众出行方式日益多元化，高峰时段部分铁路线路较为紧张，高速公路部分区段通行压力较大，部分地区货运需求旺盛，人民群众对出行品质有更高期待，春运工作依然面临较大的压力。

连维良指出，中央经济工作会议和中办、国办《关于做好2019年元旦春节期间有关工作的通知》，对春运工作提出明确要求。元旦前，国家发展改革委等9部门联合印发了《关于全力做好2019年春运工作的意见》，1月7日12个部门和单位联合召开了全国春运电视电话会议。今年的春运工作重点突出“三个提升、三个治理”。

“三个提升”。连维良介绍，一是提升运力保障。铁路节前和节后分别安排开行旅客列车每天4787对和4860对，客座能力比上年春运增长5.4%和5.2%，其中高铁动车组分别为3352对和3383对，增长17.8%和17.2%。民航预计安排班次53.2万班，比上年春运增长约10%。道路投入81万余辆营运客车、2100多万个客位；水运投入客运船舶运力2万余艘，约100万个客位。二是提升购票服务。铁路今年在部分热门线路推出候补购票试点，避免旅客耗费时间反复查询，正在努力改善网络购售票秩序。目前，铁路已平稳度过春运车票预售高峰期。三是提升志愿服务。今年春运全国将有23万名青年志愿者，在2.3万个岗位开展志愿服务。

“三个治理”。连维良指出，一是治理安全隐患。将排查治理隐患作为提升春运安全水平的“牛鼻子”，层层压实安全责任，细查立治重大隐患，严防发生重特大安全事故。二是治理道路拥堵。建立疏堵保畅工作机制，提前开展易拥堵路段治理，加强路网运行动态监测，加大ETC推广应用力度，切实保障道路畅通。三是治理违法违章和严重失信行为。持续加强信用记录建设、加强违法失信联合惩戒和诚信宣传，依法严惩“车闹”“机闹”“高铁霸座”等违法失信不文明行为，营造诚信春运、文明出行的良好氛围。

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