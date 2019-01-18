交通部：以提升服务品质为导向，着力打造温馨春运

人民网北京1月18日电 今日，国新办召开新闻发布会介绍2019年春运形势和工作安排，并答记者问。交通运输部副部长刘小明表示，2019年春运即将到来，每年的春运都是交通运输行业开年工作最大的事，平安顺畅的春运，是对“一个流动的中国”最好的诠释，也是中国交通运输改革发展成就的最好展示。做好春运工作是党中央交给交通运输行业一项重要的民生工程和政治任务，是检验交通运输系统安全生产、服务质量、应急管理等行业治理能力的年度“大考”。

刘小明指出，今年努力打造四个春运：

一是以提升春运安全水平为底线，着力打造平安春运。保障安全是最大的民生，也是最大的政治，是春运工作的重中之重。我们将牢固树立红线意识和底线思维，将安全责任落实到每一位从业人员，将安全任务分解到每一个工作环节，压实企业安全生产的主体责任和运输管理部门的监管责任，确保人民生命财产安全。

二是以提升春运服务能力为基础，着力打造便捷春运。2019年的春运客流量将继续在高位运行，将千方百计挖掘运输潜能，优化运输组织调度，加强各种运输方式的服务衔接，特别是临客列车、民航加班机、夜班航班接驳运输，加强路网运行的调度和管理，确保人民群众便捷出行。

三是以提升春运服务品质为导向，着力打造温馨春运。服务是交通运输的本质特征和价值体现，将进一步推广联网售票、网上售票服务，强化站务服务，着力推进旅客联程运输服务，改进运输信息服务，改善出行体验，确保人民群众温馨出行。

四是以促进春运文明和谐为引领，进一步加强信用体系建设，着力打造诚信春运。诚信是维护运输服务市场秩序的重要基石，将持续加强参与春运企业信用记录的建设、违法违规违章当事人和失信人的联合惩戒，充分发挥信用监管作用，共同营造文明诚信的春运环境。

(责编：赵爽、仝宗莉)