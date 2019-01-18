公安部：护航有序通行 防止出现严重交通拥堵

人民网北京1月18日电 今日，国新办召开新闻发布会介绍2019年春运形势和工作安排，并答记者问。公安部交通管理局巡视员、副局长李江平表示，春运是一年当中最大规模的人员流动，公安交管部门的目标是尽最大努力让人民群众走得安全、走得顺利。为了这个目标，我们在相关部门联合部署的基础上，又专门召开春运交通管理工作电视电话会议、下发通知做出针对性部署。

李江平指出：各地及早研判，加强组织领导，抓好统筹推进，确保交通安保工作取得实效。主要工作措施包括以下三点：

一、守牢安全底线，严防发生重大交通事故。强化源头管控，集中排查和督促整改道路交通安全隐患，严禁不合格的车、不合格的人参加春运。突出重点整治，严查严管“两客一危一货”和校车、农村面包车等重点车辆。严格路面管理，最大限度将警力、装备投向路面，依法打击“三超一疲劳”、酒驾醉驾等严重交通违法行为，始终保持高压态势。

二、护航有序通行，防止出现严重交通拥堵。针对大交通流、交通事故、恶劣天气三类容易导致拥堵的情形，要求各地公安交管部门分类施策、积极应对。对大交通流导致的拥堵缓行，要加强交通指挥疏导，保障车辆有序通行，防止秩序混乱、堵死不动。对交通事故导致的拥堵加剧，要警保联动，快处快赔快撤，防止小事故引发大拥堵。对恶劣天气导致的拥堵滞留，要协调相关单位及时铲冰除雪，最大限度保障通行、最大限度减少封路。

三、加强宣传服务，创造贴心温暖交通环境。坚持严格规范公正文明执法，坚持宣传提示先行，引导群众安全出行、文明出行、合理出行。坚持寓管理于服务，深入开展“平安春运 交警同行”主题活动，依托交警执法站、高速公路服务区等设立春运爱心驿站，为旅客提供力所能及的便民利民服务，及时受理群众紧急求助，让人民群众的春运之旅更贴心、更温暖。

(责编：赵爽、仝宗莉)