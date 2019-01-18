公安部：护航有序通行 防止出现严重交通拥堵

人民网北京1月18日电 今日，国新办召开新闻发布会介绍2019年春运形势和工作安排，并答记者问。公安部交通管理局巡视员、副局长李江平表示，春运是一年当中最大规模的人员流动，公安交管部门的目标是尽最大努力让人民群众走得安全、走得顺利。为了这个目标，我们在相关部门联合部署的基础上，又专门召开春运交通管理工作电视电话会议、下发通知做出针对性部署。
李江平指出：各地及早研判，加强组织领导，抓好统筹推进，确保交通安保工作取得实效。主要工作措施包括以下三点：
一、守牢安全底线，严防发生重大交通事故。强化源头管控，集中排查和督促整改道路交通安全隐患，严禁不合格的车、不合格的人参加春运。突出重点整治，严查严管“两客一危一货”和校车、农村面包车等重点车辆。严格路面管理，最大限度将警力、装备投向路面，依法打击“三超一疲劳”、酒驾醉驾等严重交通违法行为，始终保持高压态势。
二、护航有序通行，防止出现严重交通拥堵。针对大交通流、交通事故、恶劣天气三类容易导致拥堵的情形，要求各地公安交管部门分类施策、积极应对。对大交通流导致的拥堵缓行，要加强交通指挥疏导，保障车辆有序通行，防止秩序混乱、堵死不动。对交通事故导致的拥堵加剧，要警保联动，快处快赔快撤，防止小事故引发大拥堵。对恶劣天气导致的拥堵滞留，要协调相关单位及时铲冰除雪，最大限度保障通行、最大限度减少封路。
三、加强宣传服务，创造贴心温暖交通环境。坚持严格规范公正文明执法，坚持宣传提示先行，引导群众安全出行、文明出行、合理出行。坚持寓管理于服务，深入开展“平安春运 交警同行”主题活动，依托交警执法站、高速公路服务区等设立春运爱心驿站，为旅客提供力所能及的便民利民服务，及时受理群众紧急求助，让人民群众的春运之旅更贴心、更温暖。
2019中国经济怎么干？ 六部委一起释放重要信号 面对错综复杂的国际环境以及国内艰巨的改革任务，2019年中国经济怎么干？1月15-16日，国务院新闻办公室就落实中央经济工作会议精神的具体举措举行系列发布会，国家发展和改革委员会、财政部、中国人民银行、工业和信息化部、人力资源和社会保障部和…【详细】
财政部：2019年还要有更大规模的减税和更为明显的降费 人民网北京1月15日电 今日上午10时，国务院新闻办公室举行新闻发布会，多部门介绍落实中央经济工作会议精神的具体举措。针对减税降费情况，财政部部长助理许宏才指出，减税降费是积极财政政策加力增效的重要内容，也是深化供给侧结构性改革的重要举措。…【详细】
2018年中央企业实现营业收入29.1万亿元 创历年最好水平 人民网北京1月16日电 （朱江）据国务院国资委新闻中心消息，1月14日至15日，国务院国资委在北京召开中央企业地方国资委负责人会议，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，总…【详细】
工信部:29家违规企业被纳入电信业务经营不良名单 人民网北京1月17日电 （朱江）据工业和信息化部网站消息，依据《电信条例》《电信业务经营许可管理办法》等法律法规，四川、吉林等通信管理局对扰乱市场秩序、违法违规经营电信业务的29家企业给予警告、罚款等行政处罚，并将其依法纳入电信业务经营不良…【详细】