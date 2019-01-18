民航局：春运客运量将创新高 推出九项便民服务措施

人民网北京1月18日电 今日，国新办召开新闻发布会介绍2019年春运形势和工作安排，并答记者问。中国民用航空局副局长董志毅表示，春运是民航每年开年工作的第一件大事，民航局已提前进行了动员部署，要求全行业以高质量的工作要求、饱满的精神状态投入这项工作，扎实做好春运保障。今年春运，民航旅客运输量将创历史新高。预计，今年旅客运输量将会达到7300万人次，比去年增长12%左右。春运的热点仍然是重点旅游城市和外出务工人员输出城市。

董志毅讲到，今年春运比去年提前了11天，在前期可能会迎来务工流、学生流、探亲流叠加的旅客出行高峰，民航春运保障工作面临着很大压力。民航局已加强与相关部门、地方政府的协调配合，加强民航与其他交通方式的协同，确保满足广大旅客的出行需求，确保广大旅客安全出行，顺畅出行，温暖出行。

一是确保安全出行。加大对隐患治理和风险的管控力度，切实强化安全责任体系，强化空防安全和危险品运输安全，确保运行的安全平稳。

二是确保顺畅出行。根据市场需求，统筹安排加班、包机和临时经营航班，并在确保安全的前提下，适度增加各机场的保障容量。我们准备在上海浦东等10个大型机场延长国内航班的运行时间，以应对可能出现的旅客出行高峰。

三是确保温暖出行。我们在2018年八项便民服务措施的基础之上，今年又推出了九项提升服务质量的便民服务措施。春运期间，将重点围绕“无纸化”服务提质升级，规范客票销售和退改签工作，丰富空中的餐食种类，提升客舱、地面的服务质量，提高特殊旅客群体的服务能力等，全面提升民航的服务质量。

(责编：赵爽、仝宗莉)