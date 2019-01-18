2019年春运全国铁路预计发送旅客4.13亿人次 同比增8.3% 

人民网北京1月18日电 今日，国新办召开新闻发布会介绍2019年春运形势和工作安排，并答记者问。中国铁路总公司副总经理李文新介绍，2019年春运全国铁路预计发送旅客4.13亿人次，同比增加3176万人次，增长8.3%，日均1033万人次。

李文新讲到，铁路总公司确定了“平安春运、有序春运、温馨春运，让旅客体验更美好"的春运工作目标，组织全路干部职工全力以赴做好春运各项工作，主要采取了以下措施：

一是全力确保安全。牢固树立生命至上、安全第一的思想，狠抓安全措施落实，确保春运安全。

二是增加运输能力。充分运用铁路建设和装备升级发展成果，利用新增线路和动车组资源，最大限度增加运输能力。节前、节后分别安排开行旅客列车4787、4860对，分别同比增加468、460对。对客流饱满的广深至成渝、武汉，沪宁杭至成渝、武汉，福厦至成渝等方向，图定动车组列车全部重联或大编组运行。在京广、沪昆、贵广等高铁继续增开夜间动车组的基础上，今年又在渝贵间增开夜间动车组列车，增加需求最为旺盛的广州至成渝通道的运输能力。

三是提升购票体验。采取改版12306网站、优化网络购票流程、实行网上刷脸核验、优化验证码策略、进行候补购票和电子客票试点、实行客票价格春运不超过平时限价的灵活调整机制等多项措施，进一步提升旅客购票体验。采取措施方便港澳台旅客购票，继续开展贫困地区精准售票服务，保障学生、务工人员等重点群体旅客购票。

四是提高服务质量。落实基本服务标准，加强老弱病残孕等重点旅客服务，丰富12306信息服务，推进铁路车站与地铁站安检互认，增加自助实名制核验闸机数量，扩大持二代身份证直接进出站和检票乘车应用范围，增加中转便捷换乘车站数量，扩大复兴号开行范围，大力推进“高铁网+互联网”融合服务，进一步方便旅客乘车出行。

(责编：赵爽、仝宗莉)