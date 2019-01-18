应急管理部：春运期间时刻绷紧安全弦 严格落实责任

人民网北京1月18日电 今日，国新办召开新闻发布会介绍2019年春运形势和工作安排，并答记者问。应急管理部安全生产综合协调司司长、新闻发言人苏洁表示，更为全年安全生产工作开好局、起好步打下良好基础。元旦前夕，国务院安委会办公室已经提出了重点要求，上周全国安全生产电视电话会议又再次做出了部署和安排，应急管理部对春运安全做出了具体部署。

苏洁讲到主要包括以下三个方面：

一是深入分析准确研判今年春运期间交通运输等行业面临的新形势，把握人流车流物流集中、恶劣天气影响等因素复杂叠加的情况，深刻吸取历年春运期间重大道路交通事故的教训，时刻绷紧安全这根弦，严格落实责任，有效防范和遏制重特大事故的发生。

二是会同交通运输等有关部门督促各地加强重点车辆、重点船舶以及重点地区和重点环节的监督检查，近日已经会同交通运输部、国家铁路局组成了检查组，开展春运安全督导，由应急管理部带队的检查组也将赴春运一线开展检查，督促各地把安全责任和措施落到实处。

三是认真做好应急准备和抢通保畅工作。应急管理部在总结组建以来应对各种突发灾难成功经验的基础上，进一步完善了应急处置预案，把保春运作为当前最重要的任务，24小时不间断值班备勤，随时准备应对突发情况，切实发挥好国家综合性消防救援主力军和国家队的作用。会同有关部门进一步完善抢通保畅应急预案，合理统筹地方和社会应急救援队伍、车辆、物资等措施，提升雨雪冰冻及事故灾害应急处置能力。

(责编：赵爽、仝宗莉)