新华社北京1月17日电 题：贷款增速达12.6% 银行业服务实体经济能力提升
新华社记者李延霞 许晟
中央经济工作会议提出，提高金融体系服务实体经济能力。在政策引导下，银行业贷款投放加速、产品创新不断，银行业支持实体经济的能力增强。
真金白银 银行业大力度支持实体经济
最近，江阴沃佳机械有限公司因为新接订单，需要购买一批原材料，急需一笔流动资金。抱着试试看的心态，公司总经理陈碧君申请了农业银行推出的线上信用贷款“微捷贷”。
“非常快，几分钟就到账了，操作也很简便。这可解了我的燃眉之急。”陈碧君说，作为从事机械五金加工的小微企业，以前从银行获得贷款既不容易，手续也比较繁琐，她原本的预期是“要办一个多月”。
2018年以来，在各项政策引导下，银行业发力实体经济。数据显示，2018年12月末，我国银行业各项贷款余额140.6万亿元，同比增长12.6%。全年新增贷款15.7万亿元。
“12.6%的贷款增速是近年来比较高的，比整个金融业资产增速要高接近一半。15.7万亿元贷款增量也是近年来较多的。”银保监会首席风险官肖远企说，银行业增加对实体经济的资金供给取得了明显成效。
支持实体经济，小微企业是难点，也是重点。数据显示，2018年11月末，单户授信1000万元及以下的小微企业贷款余额9.13万亿元，比年初增长18.77%，比各项贷款增速高6.89个百分点。成本方面，五家大型银行加邮储银行，2018年四季度新发放的普惠型小微企业贷款利率比一季度降低1.1个百分点。
“当前，普惠金融体制机制建设逐步完善，小微企业融资方式取得突破进展，许多银行纷纷探索出了解决银企信息不对称的有效办法，实实在在地提升了小微企业的获得感。”银保监会普惠金融部副主任张金萍表示。
政策引导 银行业服务实体经济内生动力增强
银行业服务实体经济力度的加大，离不开政策的积极引导。
“民营经济，特别是中小微企业融资难、融资贵是世界性难题，必须有政府的引导和监管的推动才能解决市场失灵问题。”山东银保监局党委书记王俊寿表示。
2018年，面对稳中有变、变中有忧的内外部形势，人民银行通过四次定向降准、增量开展中期借贷便利(MLF)等政策工具向市场注入流动性。2019年初，央行宣布全面降准。
在去杠杆、严监管背景下，面对银行机构风险偏好有所下降的情况，银保监会采取调整贷款损失准备监管要求、指导银行健全内部激励机制、优化小微金融服务监管考核办法等举措，提升金融机构服务实体经济的能力和意愿。
“我们引导银行摒弃唯抵押论和唯担保论的传统经营理念，把支持民营经济和小微企业的质效，与市场准入、不良容忍、现场检查频率和监管评级评估等挂钩，对转嫁成本、搭售产品、任意提高审贷门槛等行为，严查重处。”王俊寿说。
政策引导下，银行业金融机构主动作为、挖掘潜力。2018年商业银行累计处置和核销不良贷款近2万亿元，从而腾出更多空间服务实体经济。一些银行通过降低内部转移定价、落实尽职免责、绩效考核倾斜等方式激发业务人员积极性。
随着金融科技的发展，大数据技术的应用，以往的风控和成本等“痛点”正在逐步解决。应收账款、代发工资，纳税、结算流水等数据越来越多地被作为授信依据，全新的信贷模式给小微企业带来更多融资机会。
“小微企业风险大是客观的，但只要有好的产品、倾斜的资源，我们一线非常愿意去尝试、推广。”农行广东顺德分行副行长马红樱表示。
把防风险与服务实体经济更紧密结合起来
金融活，经济活。金融稳，经济稳。近日召开的2019年银行业和保险业监督管理工作会议提出，必须把防范系统性风险与服务实体经济更紧密结合起来。
银保监会表示，要有效增加资金投放和融资供给，积极支持国家重大战略实施，扎实推进普惠金融，助力打好脱贫和污染防治攻坚战。大力支持民营企业和小微企业，在信贷供给增加的基础上保持融资成本处于合理水平。
“2019年将出台相关举措，更有力地支持小微企业，包括优化完善监管措施，引导银行继续加大对小微企业的信贷投放；督促银行进一步完善内部经营机制和差异化绩效考核、加强服务能力建设等。”张金萍说。
为实体经济提供有力保障，离不开金融自身的稳定。对商业银行来说，支持实体经济的同时，确保风险可控更是现实的问题。农业银行董事长周慕冰认为，必须不断创新信用风险管控手段。利用联合授信、大数据、人工智能等新模式、新技术，增强信用风险的识别、防范和控制能力，实现“服务到位”与“风险可控、商业可持续”的有机统一。
银保监会表示，当前我国银行业风险总体可控，但面临的形势依然复杂严峻。要以服务供给侧结构性改革为主线，着力提高金融服务实体经济能力，打好防范化解金融风险攻坚战。
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