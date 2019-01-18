调查显示投资者情绪下滑 专家：或过度悲观

人民网北京1月18日电 （吕骞）最新的调查显示，60%的投资者认为A股将上涨，这一数字较2018年年初下降近20%，投资者情绪明显下滑。不过，专家认为，投资者情绪可能过度悲观，2019年中国经济有望维持平稳，资本市场有希望触底回升。

17日，长江商学院投资研究中心发布《投资者情绪调查报告》，只有60%的受访者认为A股会上涨，预期回报率下降到2.2%；金融业受访者比散户更为悲观，他们认为未来1年A股还会继续下跌2%。

与2018年年初相比，那时受访者情绪比较乐观，有79%的投资者认为A股会上涨，预期回报率在11%~14%之间。

悲观情绪之下，也暗含了积极的变化：2018年初时分，近一半的受访者（47%）认为A股价格合理，还有近一半的受访者（42%）认为价格偏高，而在本次调查中，只有26%的受访者认为价格偏高，一半受访者（50%）认为价格合理，换句话说，有四分之三的受访者认为目前A股价格合理甚至偏低。

悲观情绪来自内外两事件冲击

在长江商学院教授、副院长、投资研究中心主任刘劲看来，投资者的悲观并非源自估值，也不是认为上市公司基本面较差，可能来自内外两个事件的冲击。

首当其冲的是2018年全面升级的中美贸易摩擦，从调查结果看，确实如此，有近一半的受访者（48%）认为该事件在短期内对中国经济负面影响很大，金融业受访者这个比例更高，达到69%。

第二个冲击是对国内经济政策的担忧，特别是2018年去杠杆之下不少民营经济陷入流动性困境，受访者在对未来投资品的选择上表现出明显的避险情绪，减少对大部分有风险的投资，如股票、海外资产、房地产、外汇，增加对低风险资产的配置，如银行理财和基金（含余额宝）。

2019年中国经济有望维持平稳

不过，投资者情绪可能过度悲观。展望2019年，刘劲认为中国经济有望维持平稳，资本市场有希望触底回升。

从估值情况看，中美两国正好处于两个极端，目前，标普500的周期调整市盈率是32倍，从历史上看处于第三高，上两次分别是1929年（33倍）和2000年（44倍），即便在2007年也只有27倍。反观中国，A股的估值目前正处在建市以来的最低点，沪深300周期调整市盈率只有13倍，下行空间有限。

针对投资者担忧的中美贸易摩擦和民营经济，刘劲表示，贸易摩擦对全球投资者都产生了负面影响，标普500第四季度狂跌14%，美债收益率倒挂，美国经济下行的预期，都对美国形成较大压力，中美贸易摩擦短期内有望获得阶段性妥协。

2018年许多民营企业陷入融资困境，刘劲认为，这可能是误伤。“2018年，去杠杆力度加大，特别是表外融资的收紧让民企受到企业和个人层面双重的去杠杆压力，因此在股价不断下跌的情况下陷入严重的流动性危机。11月初，政府对此作出了积极应对，政府对民营企业释放的支持信号是非常坚决的，一定会落地。”

“最后一个积极因素来自财政与货币政策。”刘劲认为，政府已然深刻了解经济面临的巨大下行压力，正在出台组合拳托底经济。放宽货币政策、加大投资刺激、对消费者和企业减税减负、放宽放缓环境政策等等，都是正在进行时。节后会渐渐体现到经济数据中。

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