两宗共有产权房用地成交 建筑规模约15万平方米

原标题：两宗共有产权房用地成交
本报讯（记者 陈雪柠）昨天，本市土地交易市场成交两宗共有产权住房用地，土地面积约7公顷，建筑规模约15万平方米，总成交额为24.68亿元。
其中，朝阳区东坝乡单店村1108-006地块R2二类居住用地，土地面积约4.2公顷，总建筑规模约8.7万平方米。该宗地紧邻东五环，地理位置较好，周边已有较多成熟住宅区，购物、医疗、教育、公园等配套设施较为丰富。同时，地块周边规划有2条市政道路，包括单店南路和东坝西环路。
该宗地居住建筑规模将全部用于建设共有产权住房，销售价格为37000元/平方米（含全装修），户型以中小套型为主。最终北京润置商业运营管理有限公司、北京天恒正同资产管理有限公司和北京建工地产有限公司联合体以20.6亿元竞得，溢价率为37%，成交楼面地价为23614元/平方米。
而密云区李各庄地块，是目前密云区拍出的第二个共有产权房地块。第一个地块位于檀营乡，定名为首创·悦欣嘉园，项目已在2018年7月完成选房活动，套数1409套，均价15000元/平方米。
此次成交的密云区李各庄路0602、0603地块二类居住及基础教育用地，土地面积约3.3公顷，总建筑规模约6.1万平方米。共有产权住房销售价格为18000元/平方米。最终北京隽成房地产开发有限公司以4.08亿元竞得，溢价率为25%，成交楼面地价为6683元/平方米。该宗地位于密云新城0202街区东北部，在白河西岸，距离密云镇政府约2公里，同时配备有基础教育用地，可进一步完善周边教育配套设施。
业内专家表示，共有产权地块的成交，表明政府部门抑制房价上涨的决心不会发生改变，“房住不炒”原则也从各方面得到进一步落实。北京在源头上加大了居住用地特别是保障房的供应，是缓解供需矛盾、稳定市场预期的重要举措。
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