第十一届中国国际商标品牌节将于今年7月在银川举行

人民网北京1月18日电 （邢郑） 18日上午，中华商标协会在京举行第十一届中国国际商标品牌节（下称商标品牌节）新闻发布会。该节由中华商标协会、银川市人民政府、宁夏回族自治区商务厅、宁夏回族自治区市场监督管理厅和宁夏回族自治区博览局共同主办，银川市商务局、银川市市场监督管理局共同承办，将于2019年7月5日至8日在银川市举办。

中华商标协会会长兼秘书长马夫就今年商标品牌节的整体情况进行了介绍。他指出，较往届相比，今年商标品牌节具有“四个更加注重”和“一多”五大特点。即：更加关注商标品牌保护；更加关注商标理论前沿研究；更加关注商标领域人才培养；更加关注西部地区知识产权发展。预计参会参展人数将突破3500人，创历史新高。

马夫介绍说，今年的商标品牌节主要由中国商标年会、中华品牌商标博览会以及“第三届中华商标创意设计大赛”“首届全国高校商标热点问题辩论赛”等系列主题活动组成。

作为这届商标品牌节的东道主，银川市副市长孙学庆介绍了宁夏经济社会发展的整体情况。他指出，银川市以“建设美丽新宁夏，共圆伟大中国梦”作为新时代银川市各项工作的前进方向，坚持“绿色高端和谐宜居”城市发展理念，经济运行稳中有进，产业结构调优向好，生态环境显著提高，社会事业全面进步，改革开放持续深化，社会大局和谐稳定。

孙学庆表示，举办第十一届商标品牌节，是擦亮银川名片、叫响银川品牌、提升银川城市品位的良好契机，更是进一步推进产业转型升级和结构优化、促进城市高质量发展的重要举措。将在国家市场监督管理总局、国家知识产权局和中华商标协会的支持下，把第十一届商标品牌节举办成为一届成功、精彩、难忘、圆满的商标品牌盛会。

据悉，本届商标品牌节以“加强商标品牌保护 共建创新发展之路”为主题，旨在贯彻中央加强知识产权保护、营造良好营商环境和创新环境的要求。

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