全国自然资源工作会议召开 明确2019年12项重点工作

人民网北京1月18日电（朱江） 记者从自然资源部获悉，全国自然资源工作会议1月17日在京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，共同学习习近平生态文明思想和习近平总书记关于自然资源管理的重要论述，总结2018年工作，部署2019年工作。

自然资源部党组书记、部长、国家自然资源总督察陆昊在会议上表示，2018年围绕自然资源部职责，积极主动贯彻落实党中央国务院重大决策部署。有序推进机构改革，做到改革和工作两促进。努力探索节约优先、保护优先、自然恢复为主的自然资源工作机制。自然资源领域重大改革深入推进。

会议指出，要清醒认识到工作中存在的问题、差距和挑战。全系统系统学习习近平生态文明思想联系实际、融会贯通还有明显差距，一些方面的工作理念和方法需进一步提高。自然资源管理体制、路径的总体框架基本确定，但一些重大问题仍需深入探索。自然资源法律法规中仍有大量与当前市场经济运行活动不符的规定，影响企业活力释放和政府有效监管。有些自然资源政策规定体现各地差异性情况不够，在科学性、权威性、可操作性之间存在冲突。耕地保护中仍有大量的违法违规现象，历史积累的地类交叉问题需尽快解决。围填海管控大量历史遗留问题需加快处理，新增围填海管控任务十分艰巨。

会议强调，2019年，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，推动高质量发展，把党中央国务院重大决策部署贯彻落实到自然资源各项工作中，围绕“统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责”，完善自然资源管理制度框架，推动自然资源领域重大改革，摸清自然资源基本状况，强化自然资源领域重大科技创新和技术支撑，实现自然资源系统深度融合，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

围绕这一主题，2019年自然资源部重点做好以下十二点工作：一是夯实全民所有自然资源资产所有者职责。扎实推进第三次全国国土调查，切实提高不动产登记效率和服务水平，加快健全自然资源资产产权制度，深化自然资源有偿使用和市场体系建设。二是优化国土空间开发保护格局。落实“多规合一”建立国土空间规划体系，严格国土空间用途管制，加强国土空间生态保护修复。三是落实最严格的耕地保护和节约用地制度。按时保质完成“大棚房”整治任务，坚决守住耕地保护红线，强化节约集约用地机制，巩固深化农村土地制度改革三项试点。四是保障能源资源安全。多措并举加大油气勘探开发力度，提高矿产资源保护与综合利用水平，加强地质调查和矿产勘查。五是推进海洋强国战略实施。促进海洋经济高质量发展，严格围填海管控，提升海洋灾害防治能力。六是提高测绘地理信息管理和服务水平。加快基础测绘转型升级，增强测绘地理信息公共服务能力，促进地理信息产业高质量发展。七是加强林草资源保护发展。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，有序扩大退耕还林还草，深入开展国土绿化行动。八是助力打好脱贫攻坚战。聚焦“两不愁三保障”核心目标，坚持政策扶贫和定点联片扶贫两条主线。九是抓好地质灾害防治工作。提升科技支撑能力，加大工程治理力度，加强源头管控。十是深化“放管服”改革。加快用地用矿用海用岛审批制度改革，强化服务监管。十一是维护自然资源管理良好秩序。推进完善自然资源法治体系，强化自然资源督察执法。十二是加强自然资源科技创新和国际合作。全面落实国家科技改革政策，推进重大科技创新和高新技术应用体系建设，提升国际合作和海洋维权能力。

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