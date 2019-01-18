外汇局：2019年我国外汇市场将延续总体平稳的趋势

人民网北京1月18日电（记者 李楠桦）记者从国家外汇管理局获悉，外汇局今日公布2018年银行结售汇和银行代客涉外收付款数据，据统计，2018年1-12月，银行累计结汇125160亿元人民币（等值18916亿美元），累计售汇129060亿元人民币（等值19476亿美元），累计结售汇逆差3900亿元人民币（等值560亿美元）。
外汇局新闻发言人、总经济师、国际收支司司长王春英表示，2018年，我国跨境资金流动总体平稳，外汇供求基本平衡。我国外汇收支形势主要呈现以下五个特点：
第一，银行结售汇和代客涉外收付款小幅逆差，较2017年明显收窄。
第二，外汇资金流动保持双向小幅波动，体现了我国外汇市场运行的稳定性。
第三，售汇率与2017年持平，企业跨境融资相对平稳。
第四，结汇率总体上升，市场主体持汇意愿有所减弱。
第五，近几个月银行远期结售汇转为顺差，市场预期更加稳定。
数据显示，其中，银行代客累计结汇117281亿元人民币，累计售汇118525亿元人民币，累计结售汇逆差1245亿元人民币；银行自身累计结汇7879亿元人民币，累计售汇10535亿元人民币，累计结售汇逆差2655亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约13938亿元人民币，累计远期售汇签约15744亿元人民币，累计远期净售汇1806亿元人民币。
2018年1-12月，银行代客涉外收入230186亿元人民币（等值34779亿美元），对外付款235986亿元人民币（等值35638亿美元），涉外收付款逆差5800亿元人民币（等值858亿美元）。
“2018年我国外汇市场平稳运行，主要是在经济、政策、市场三大方面存在稳定的基础”，王春英介绍，2019年，我国外汇市场运行将延续总体平稳的发展趋势。
第一，我国经济长期向好的发展态势不会变。我国经济依然具有足够的韧性和巨大的潜力，经济增速将在全球范围内保持较高水平，而且是在更大经济总量的基数上实现的，这将为有效应对外部环境变化提供牢固的经济基础。
第二，我国推动全方位对外开放的进程不会变。2019年在市场准入、保护知识产权、贸易投资便利化、资本市场开放等方面，我国还会提供更大的支持与便利，这将为境外资本投资国内市场提供坚实的政策基础。
第三，我国外汇市场运行机制日臻完善的趋势不会变。当前，人民币汇率双向浮动增强，有利于巩固更加多元、理性的市场预期；跨境资本流动宏观审慎和微观监管相结合，有利于维护外汇市场健康秩序，这将为促进国际收支自主平衡提供良好的市场基础。
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