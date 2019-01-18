原标题：群雄逐鹿智能家居？智能硬件叠加云计算或成突围关键

1月17日，以“万佳安·智享生活”为主题的万佳安·腾讯云联合新品发布暨百城万店签约启动仪式在科技创新之都深圳南山震撼启幕。全球100多家知名媒体、100多家城市服务商及200多位行业专家、投资者共同见证万佳安·腾讯云双品牌产品落地、市场落地的全新时代。这是万佳安·腾讯云联合品牌2019年的第一场发布会，也意味着万佳安智能生活全面开启。万佳安·腾讯云智慧门锁、儿童智能看护摄像机、智能音箱等多款重磅产品也在本次发布会上全新亮相，引人瞩目。

本次发布会万佳安携手腾讯云展示了8款令人耳目一新的智能家居产品，向业界和消费者全方位展示了智能科技带给家庭未来居所的理想蓝图，感受一体化智慧家居带来的的智享生活体验。万佳安·腾讯云智能家居将是全球智能家居全面发展时期的一股新兴力量，开启以智能家居、AIoT品牌赋能家居消费升级的崭新时代。



多款黑技术产品，开启智慧生活新篇章



此次发布的智能产品系列包括“智能布防猫眼的智慧门锁”、“哭声检测的儿童智能看护摄像机”再到“全屋联动的智能音箱”，依托值得看WorldCloud云平台，万佳安智能硬件和腾讯云的云计算、大数据等核心技术，让万佳安智能家居产品实现质的飞跃。



此次万佳安携手腾讯云为全球智能家居行业带来的最新一代智慧门锁，成为引领行业家居门锁进入智慧门锁3.0新时代的先行者（1.0为传统机械锁，2.0为智能锁，3.0为智慧门锁），在国内提出首个“智慧门锁”概念，快速掀起行业新一轮锁的变革。

智慧门锁3.0定义为家门口的智慧管家，一键轻触即开，实时视频观看门外环境，预先主动防范陌生人和异常情况，体现了科技带来的美好智慧生活。其中主推的旗舰款I9智慧门锁，I9智慧门锁结合腾讯云强大的云端数据加密服务，门锁的智能猫眼可实现离家防护开启、回家关闭看护的快速切换，同时还有强大的数据比对功能，可根据大量有效数据自动识别陌生访客和多次来访亲友的身份信息，以便主人选择是否开启家门。而其人性化的“语音留言”及“远程可视通话“功能，让家人与家人更亲近，也让我们和门外的陌生世界更和谐相处。这些人性化的细节设计，最终都是希望智慧门锁这一冰冷的科技产品回归生活，真正提升我们的智能家居体验。

同时发布亮相的还有儿童智能看护摄像机系列，其主要定位在儿童看护和陪伴，该系列产品主要针对0~6岁婴幼儿这一特殊群体。因此在外观设计上有别于传统摄像头的严谨呆板，加入了更多可爱俏皮的视觉元素，设计的一套12生肖的儿童看护摄像机，既美观实用，又个性化十足。该系列摄像机还率先实现了婴幼儿哭声检测功能，能自动检测宝宝哭声继而触发语音留言安抚，音乐安抚和视频通话，真正做到智能与语音交互结合，科技和亲情相伴。而且针对6岁以下儿童，搭载了海量的儿童早教内容，以及百科问答、英语翻译等海量儿童启蒙教育内容，满足父母对婴幼儿启蒙教育和场景式陪伴多种需求，促进家庭成员之间的亲情互动，记录儿童成长的美好时光。

本次发布会重磅推出的产品还有全屋联动的智能音箱。万佳安携手腾讯云共同打造的智能音箱是基于语音交互和深度学习后适配多种场景使用的智能语音交互音箱，依托腾讯云小微强大的AI语音交互技术、专业化的音质体验以及场景化控制技术，7寸屏呈现充分考虑儿童的视觉体验及护眼需求，使智能音箱和日常生活更直观、生动，和谐地融为一体，实现 “一语掌控，全屋联动”的主体功能，为智能家居的完美呈现划上圆满句号。



万佳安.腾讯云强强联手打造智能家居新生态



本次发布会的另一看点是万佳安·腾讯云百城万店签约启动。万佳安&值得看CEO许明在此次发布会上全面阐述了万佳安·腾讯云联合品牌未来在全球市场的战略布局及服务体系。许明表示，智能家居必将是未来家居市场发展的大趋势，万佳安&值得看将加大研发投入和创新步伐，在智能家居领域不遗余力。本次签约仪式，正式奠定万佳安·腾讯云联合产品在智能家居领域市场全面发展的坚实基础，万佳安和腾讯云的联合不仅是持续推出系列贴近需求的智能家居产品，更多还是结合双方的技术和市场优势，全面整合双方的网络渠道，传统渠道，运营商及行业客户资源，根据市场背景逐步推进，在商业模式、城市推进策略上不断深入和渗透，向着更广、更深的方向拓展，最终打造一个全新的智慧家庭生态体验系统，为消费者提供简单、个性化的智慧生活体验。

作为互联网巨头之一的腾讯也十分重视在智能家居领域的布局。腾讯云副总裁王龙表示，全球智能家居已现燎原之势，国内也是群雄逐鹿，行业大部分企业和厂家纷纷加速布局，加大投入，但在产品创新和智能体验上做到极致的还屈指可数，目前市场已落地的智能家居与理想中的智能化方案差距还是有一定距离。腾讯云和万佳安依托互联网基因、家居物联技术及人工智能技术的强强联合，力争填补国内智能家居应用领域的诸多技术和产品空白，共创智慧家庭生态圈第一联合品牌。



本次万佳安·腾讯云发布的三大产品系列，预示着双品牌正式落地，也印证了双品牌推向市场的强有力决心。此次百城万店能够在较短时间签约成功，获得合作双赢的美好开局。发布会当天现场鉴证的100家城市运营服务商，都是区域影响力最大的智能家居硬件经销商，经销网点覆盖全面，服务完善。据悉，当场意向订单已超亿元，证明了万佳安·腾讯云双品牌的实力和产品影响力。





在未来三年内，万佳安预计还将发展五万家加盟门店，深入智能家居行业的亿万级蓝海市场，让“万佳安 智享生活”的智慧家庭理念真正落地，让万佳安·腾讯云的联合智能家居产品将走进千家万户，成为普通大众会用、爱用、好用的智能家居产品，让越来越多的家庭享受智能生活的便捷与贴心服务。



万佳安·腾讯云智能家居AI+IoT战略雄心



万佳安和腾讯云的联合，显现了双方在智能家居领域全新的AI+IoT战略雄心和“万物互联、智享生活、希望至美“的智慧家庭理念。未来的智能家居领域必是群雄并起，变数万千，但万佳安和腾讯云将紧密联合，锐意创新，突破技术壁垒，提升用户服务，为智能家居产业的发展带来一股新风，为构建智慧家庭生态的创新带来无限可能。

(责编：朱一梵、李栋)