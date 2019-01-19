2017年国内生产总值最终核实为820754亿元

本报北京1月18日电 （记者陆娅楠）1月18日，国家统计局对外公告，根据国家统计局统计年报、财政部财政决算和有关部门年度财务资料等，经最终核实，2017年，我国国内生产总值（以下简称GDP）现价总量为820754亿元，比初步核算数减少6367亿元；按不变价格计算，比上年增长6.8%，比初步核算数下降0.1个百分点。按照GDP核算和数据发布制度规定，年度GDP核算包括初步核算和最终核实两个步骤。经最终核实，第一二三产业在经济总量中的占比分别为7.6%、40.5%和51.9%，分别比初步核算降低0.3个百分点、不变和提高0.3个百分点。

《 人民日报 》（ 2019年01月19日 04 版）

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