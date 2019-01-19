2017年国内生产总值最终核实为820754亿元

本报北京1月18日电 （记者陆娅楠）1月18日，国家统计局对外公告，根据国家统计局统计年报、财政部财政决算和有关部门年度财务资料等，经最终核实，2017年，我国国内生产总值（以下简称GDP）现价总量为820754亿元，比初步核算数减少6367亿元；按不变价格计算，比上年增长6.8%，比初步核算数下降0.1个百分点。按照GDP核算和数据发布制度规定，年度GDP核算包括初步核算和最终核实两个步骤。经最终核实，第一二三产业在经济总量中的占比分别为7.6%、40.5%和51.9%，分别比初步核算降低0.3个百分点、不变和提高0.3个百分点。
2019中国经济怎么干？ 六部委一起释放重要信号 面对错综复杂的国际环境以及国内艰巨的改革任务，2019年中国经济怎么干？1月15-16日，国务院新闻办公室就落实中央经济工作会议精神的具体举措举行系列发布会，国家发展和改革委员会、财政部、中国人民银行、工业和信息化部、人力资源和社会保障部和…【详细】
财政部：2019年还要有更大规模的减税和更为明显的降费 人民网北京1月15日电 今日上午10时，国务院新闻办公室举行新闻发布会，多部门介绍落实中央经济工作会议精神的具体举措。针对减税降费情况，财政部部长助理许宏才指出，减税降费是积极财政政策加力增效的重要内容，也是深化供给侧结构性改革的重要举措。…【详细】
2018年中央企业实现营业收入29.1万亿元 创历年最好水平 人民网北京1月16日电 （朱江）据国务院国资委新闻中心消息，1月14日至15日，国务院国资委在北京召开中央企业地方国资委负责人会议，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，总…【详细】
工信部:29家违规企业被纳入电信业务经营不良名单 人民网北京1月17日电 （朱江）据工业和信息化部网站消息，依据《电信条例》《电信业务经营许可管理办法》等法律法规，四川、吉林等通信管理局对扰乱市场秩序、违法违规经营电信业务的29家企业给予警告、罚款等行政处罚，并将其依法纳入电信业务经营不良…【详细】