迎接春运亮“四招”(权威发布)

1月21日，2019年春运即将拉开大幕。40天的时间，如何保安全、保畅通？在18日举行的国新办发布会上，国家发改委等有关部门介绍了2019年春运形势和工作安排。

今年春运预计全国旅客发送量将达到29.9亿人次，比上年春运增长0.6%。国家发改委副主任连维良介绍，今年春运客运供需的总量矛盾进一步缓解，客流将呈现“前紧后松”特点，群众出行方式日益多元化，高峰时段部分铁路线路较为紧张，高速公路部分区段通行压力较大，部分地区货运需求旺盛，春运工作依然面临较大压力。

春运工作压力大，该如何应对？今年春运比上年提前11天，近3000万高校学生流和1.8亿外出务工流叠加。应对年度“大考”，有关部门亮出“增、分、联、优”四大招，着力打造“平安、便捷、温馨、诚信”春运。

增加运力。铁路节前和节后分别每天安排开行旅客列车4787对和4860对，客座能力比上年春运增长5.4%和5.2%，预计发送旅客4.13亿人次；民航预计安排班次53.2万班，比上年春运增长约10%，运输将达7300万人次；道路投入81万余辆营运客车、2100多万个客位；水运投入客运船舶运力2万余艘，约100万个客位。

分散客流。各地工会协调用工单位科学安排放假和开工时间，尽量避开春运高峰；高校错峰放假近年来也形成惯例。

联运联动。加强不同运输方式之间的衔接，北京、广州、成都等地开通“预约巴士”，还有一些城市建立“异地候机楼”等，提供不同运输方式之间的联运服务，畅通旅客出行的“最先和最后一公里”。

优化服务。去年底开始，12306网站包括手机客户端开展候补购票试点，“截至17日，共接到候补订单29.4万笔，剔除主动退单，待兑现订单19万笔，成功兑现11.9万笔，车票17.8万张，兑现率达62.6%。”中国铁路总公司副总经理李文新说。中国民用航空局副局长董志毅介绍，民航今年将推行“无纸化”出行；推进机场候机楼餐饮“同城同质同价”等。此外，今年春运全国将有23万名青年志愿者，在2.3万个岗位开展志愿服务。

如何治理“车闹”、交通拥堵等问题？今年春运将重点突出“三个治理”：治理安全隐患。安全是春运工作的重中之重，应急管理部安全生产综合协调司司长苏洁介绍，应急管理部近日已会同交通运输部、国家铁路局组成检查组，督促各地把安全责任和措施落到实处。治理道路拥堵。“预计2019年春运期间公路网车流量可能要增加6%—7%，高速公路的出口流量将增加9%—10%，约11.8亿车次。”交通运输部副部长刘小明说。公安部交通管理局副局长李江平表示，针对大交通流、交通事故、恶劣天气三类容易导致拥堵的情形，已要求各地公安交管部门分类施策、积极应对。治理违法违章和严重失信行为。连维良表示，今年春运包括以后，将加大实施联合惩戒的工作力度，营造“一处失信、处处受限”的失信惩戒大格局。

如何更好方便旅客自驾回家过节？刘小明介绍，去年底江苏和山东、重庆和四川作为第一批试点省份，率先取消了15个高速公路省界收费站，自驾高速将更加顺畅；今年春运期间还将落实春节假期小型客车免费通行政策，除夕到初六免费通行；将继续推进电子不停车收费系统免费安装服务；京沪、京哈、京港澳等高速公路的940对服务区建成了7400多个充电桩；公路沿线的可变信息情报板、广播、网络等也将及时发布路网实时运行情况，方便旅客合理出行。

对于近年来“反向春运”新趋势，李文新谈到，反向客流每年增长9%左右，铁路部门对部分非传统热门方向列车票价，采取票价打折优惠，最高达到6.5折，让铁路运力运用更加充分，旅客出行更加畅通。

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年01月19日 04 版）

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