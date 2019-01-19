技术突破带来生存支点

“我们在技术上的突破，也为我们的市场创造了更多机会，带来更多生存支点。”17日，华为创始人任正非在华为深圳总部接受媒体采访时表示。
在约一个半小时的时间里，任正非就网络安全、5G、国际业务等热点话题，与媒体进行了深度沟通。
“技术上的突破，为我们的市场创造了更多机会”
记者：华为是否系统地评估过最近遇到的困难？
任正非：应该说，我们今天可能要碰到的问题，在10多年前就有预计。我们已经准备了十几年，不是完全仓促、没有准备地应对这个局面。这些困难对我们会有影响，但影响不会很大，不会出现重大问题。
记者：华为对这次反全球化浪潮所做的预案是什么？
任正非：外面的变化对我们没有这么大的影响。因为我们有信心，我们的产品足够好。
我举一个例子：全世界能做5G的厂家很少，华为做得最好；全世界能做微波的厂家也不多，华为做到最先进。能够把5G基站和最先进的微波技术结合起来成为一个基站的，世界上只有一家公司能做到，就是华为。将来我们5G基站和微波是融为一体的，基站不需要光纤就可以用微波超宽带回传。有人说，过去这只适用于广大农村，但5G是超宽带，微波也是超宽带，这也适合广大西方国家。因为广大西方国家分散的别墅比较多，有高速的信息消费需求，那就需要买我们的设备。当然，它可以不买，那就要付出非常昂贵的成本来建设另外的网络。
技术上的突破，为我们的市场创造了更多机会，带来更多生存支点。所以，我们没有像外界想象中的那么担忧。
“质疑本身也是前进过程中必然伴随的副产品”
记者：部分西方国家指责华为盗窃知识产权，您怎么看？
任正非：华为在美国经历了几场大官司，都获得良好的结果。华为现在87805项专利中，有11152项核心专利是在美国授权的。我们已经和很多西方公司达成了专利交叉许可。我们绝对尊重他人知识产权。
记者：一些西方国家政府对华为网络安全提出指责，这是出于历史的偏见，还是华为确实有需要加强的地方？
任正非：华为30年来为170多个国家、30多亿人提供了网络服务，有良好的安全记录。当然，我们还需要不断进步。
我们现在要重构软件架构体系，朝着“网络架构极简、网络交易模式极简、网络极安全、隐私保护遵从GDPR”这四个目标的要求。我们将在未来5年大量投入研发费用，做全世界最好的网络。
记者：华为把网络安全和隐私保护确定为公司的最高纲领，是基于什么原因？
任正非：这是永久的要求。因为我们未来需要支撑云时代。
过去我们是普通的传输和交换时代，病毒很难进入，所以上世纪80年代使用的通信系统没有网络安全问题。未来时代是云时代，到处都是缺口，谁把网络安全做好了，客户就会买谁的产品。
记者：国际上质疑华为的声音好像更多了，如何看待？
任正非：半径越大，问题越多。如果我们缩到小小的一点，外界都看清了，那谁也不会质疑。半径越大，越看不清。未来10—20年的探索我们更加看不清，所以大家的质疑会多一些，但是质疑并不等于有多大问题。
质疑也是有价值的，科学家天生就喜欢怀疑，要不怎么会发现新东西呢？质疑本身也是前进过程中必然伴随的副产品。
“不进入基础研究，就有可能落后于时代”
记者：华为在基础研究方面投入了很多心力，为什么？
任正非：未来信息社会的发展是不可想象的。未来二三十年，人类社会一定会有一场巨大革命，在生产方式上要发生天翻地覆的变化。在这个重要的历史转折时期，华为只能大量投入资金往前冲，比如2018年我们利润是90多亿美元，但是科研投入150亿—200亿美元。
我们为什么要走在前面？因为，新技术进入时代的周期变短了，如果我们还是等着产业分工，不进入基础研究，就有可能落后于时代。我们就不能领导或领先于这个时代，那我们最后就可能变成一个代工厂了。
今天大家看到华为有很多成功的案例，其实很重要的原因，就是很多科学家都在华为工作——我们至少有700名数学家、800多名物理学家、120多名化学家、6万多名高级工程师和工程师……我们以这种组合在前进。
我们为什么能胸有成竹一路领先？因为我们在电子、光子、量子这三者之中，有两者是走在前面的，量子计算则在跟随，在研究别人的量子计算机出来后，我们怎么用。
记者：华为目前的基础研究处于什么样的技术水平？
任正非：总体来说，我们对自己的基础研究评价还不够满意。这30年，我们真正的突破是数学，手机、系统设备是以数学为中心，但是在物理学、化学、神经学、脑学等其他学科上，我们才刚刚起步，还是落后的，而未来的电子科学是需要融合这些科学的。
应对未来的挑战，我们都在找路，但如果慢慢找来找去找不到，追兵也很快到了。
我们支持大学教授做基础研究，这些研究成果就像灯塔一样，既可以照亮我们，也照亮别人。但是我们理解比别人快，所以做出的东西比别人快，仅此而已。我们有在编的1.5万多名科学家和专家做基础研究，把金钱变成知识；还有6万多名应用型人才开发产品，把知识变成金钱。
记者：华为在多个领域已经成为领导者，那么华为在业务上有没有边界，边界在哪里？
任正非：其实我们做的就是“管道”，给信息流提供一种机会。服务器存储就是“管道”中的一个“水池”，终端就像是“水龙头”，所有这些技术都是一脉相通的。为什么华为终端的技术进步那么快？是因为在管道技术上的战略储备很多，我们把它们划给终端，科学家为它们服务，所以相关领域很快就出成果了。对于跨界这个问题，我们是有边界的，那就是以电子流为中心的领域，非这个领域的我们不会做。
记者：华为的消费者业务非常成功，这是怎么做到的？
任正非：我们把做网络的技术能力应用到了手机业务。比如，手机的图像系统很好，就是来自我们网络的图像系统对数学的研究。大家知道，世界会变成一个智能社会，智能社会必须要靠终端来感知，终端的感知要靠传感器、显示器。所以，未来终端的路很宽广，包括物联网。
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