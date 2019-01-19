人民币保持坚挺底气足(锐财经)

进入2019年，人民币对美元汇率接连走强，引发各界广泛关注。分析人士普遍认为，尽管这一市场变化与近期美元指数走弱等外部因素相关，但更为重要的是，在中国经济逆势走稳、各项政策精准有力以及人民币国际化程度不断提升的背景下，市场对人民币汇率波动的适应性逐渐增强，预期也变得更加积极。未来，随着有利于人民币汇率的因素不断积累，2019年人民币汇率在双向波动中保持坚挺的底气更加充足。

中国经济支撑力强

2018年以来，尽管贸易保护主义抬头、全球经济不确定性增加，但作为人民币汇率基石的中国经济依然实现了平稳较快的中高速增长，同时发展质量不断提升。

在工业运行方面，2018年1—11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额61168.8亿元，同比增长11.8%，企业造血能力不断增强；在吸引外资方面，2018年全国新设立外商投资企业60533家，同比增长69.8%；实际使用外资1349.7亿美元，同比增长3%，创下历史新高；在外贸进出口方面，2018年我国外贸进出口总值30.51万亿元人民币，比2017年增长9.7%，贸易结构更加均衡，质量效益不断提高……

“2015年12月以来，美国进入加息周期，美元走势对人民币汇率短期波动的影响更加显著。然而，近期美国经济表现低于预期，金融市场承压，美联储加息有望放缓，这些都促使2019年开年以来人民币走强。本质上看，货币政策预期变化的背后还是经济基本面之间的此消彼长。”上海市社科院世界经济研究所研究员周宇说。

对于中国而言，促进经济发展，一大波有针对性的政策正在路上。人力资源和社会保障部表示，将提高创业担保贷款的额度，突出做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体的就业创业工作；工业和信息化部提出，将继续布局建设一批高水平的制造业创新中心，构建开放协同高效的公共技术研发平台，为企业研发提供强有力支撑；商务部透露，将深入推进35个跨境电商综试区建设，扎实推进14家市场采购贸易方式试点工作，促进外贸高质量发展……这些，都在不断夯实人民币保持坚挺的底气。

国际化步伐不断加快

1月16日，环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）与北京市政府签署合作备忘录，将在京设立外商独资企业，从比利时总部承接中国区业务，为中国用户提供本地化的服务。由于SWIFT是各国银行间的国际合作组织，为全球200多个国家和地区的上万家金融机构和企业用户提供金融报文传送服务，因此SWIFT在华落户，也被视作人民币国际化的又一最新里程碑。

而就在此前两天，国家外汇管理局宣布，为满足境外投资者扩大对中国资本市场的投资需求，合格境外机构投资者（QFII）总额度由1500亿美元增加至3000亿美元。这一政策，同样被视为通过开放资本市场促进人民币国际化之举。市场人士指出，因为QFII额度的增加将有利于更多外资流入中国市场，有利于人民币保持坚挺。

“客观上看，人民币国际化与人民币汇率呈现相互促进的正相关关系，人民币国际化程度越高，在外汇市场上越坚挺；反过来汇率越坚挺，也有助于该货币国际化程度的提高。”周宇在接受本报记者采访时说。

周宇表示，一个国家经济实力越强、开放程度越高，其货币的国际舞台和国际需求也就相应越大。相比于人民币合格境外机构投资者（RQFII），QFII以及外商直接投资（FDI）会直接增加外币兑换人民币的需求。因此，促进资本项下对外开放，从长期来看对于人民币保持坚挺具有积极意义。

政策稳健预期明确

近日，中国人民银行行长易纲在谈及货币政策制定时指出，稳健货币政策松紧适度的“度”，主要体现为总量要合理，结构要优化，为供给侧结构性改革和高质量发展营造适宜的货币金融环境。

易纲强调，一方面，要精准把握流动性的总量，既避免信用过快收缩冲击实体经济，也要避免“大水漫灌”影响结构性去杠杆；另一方面，要精准把握流动性的投向，发挥结构性货币政策精准滴灌的作用，在总量适度的同时，把功夫下在增强微观市场主体活力上。

专家普遍认为，货币政策方向的清晰，不仅稳定了人们对于经济发展的预期，也为人民币保持坚挺营造了信心。“一方面，央行对于货币政策的充分论述稳定了预期、消除了疑虑，有助于人民币汇率保持稳定；另一方面，虽然美联储加息进程放缓或将为中国货币政策腾挪出更大空间，但目前来看，中国实现稳增长目标将优先依靠扎实的供给侧结构性改革和财政政策等手段。因此，人民币保持坚挺条件充足。”周宇说。

工银国际首席经济学家程实及其团队则认为，2018年底至2019年初，中美经贸磋商释放出积极信号，市场对于中国经济和金融的信心有所增强。2019年，全球资本市场很可能呈现“西方不亮东方亮”的大格局，新兴市场正在重新获得国际资本的青睐。程实认为，这一趋势叠加新一轮高水平对外开放的推进，中国资本外流压力将逐步缓解，人民币企稳将获得进一步支撑。

(责编：王仁宏、曹昆)