浙江去年进出口总值2.85万亿元

据杭州海关统计，2018年，浙江省进出口总值2.85万亿元，同比增长11.4%。其中，出口2.12万亿元，增长9.0%；进口7337.2亿元，增长19.0%。图为浙江省义乌市一家外贸公司的负责人（右一）向南美采购商介绍婚庆商品。

新华社记者 谭 进摄

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