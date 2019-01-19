浙江去年进出口总值2.85万亿元

据杭州海关统计，2018年，浙江省进出口总值2.85万亿元，同比增长11.4%。其中，出口2.12万亿元，增长9.0%；进口7337.2亿元，增长19.0%。图为浙江省义乌市一家外贸公司的负责人（右一）向南美采购商介绍婚庆商品。
新华社记者 谭 进摄
2019中国经济怎么干？ 六部委一起释放重要信号 面对错综复杂的国际环境以及国内艰巨的改革任务，2019年中国经济怎么干？1月15-16日，国务院新闻办公室就落实中央经济工作会议精神的具体举措举行系列发布会，国家发展和改革委员会、财政部、中国人民银行、工业和信息化部、人力资源和社会保障部和…【详细】
财政部：2019年还要有更大规模的减税和更为明显的降费 人民网北京1月15日电 今日上午10时，国务院新闻办公室举行新闻发布会，多部门介绍落实中央经济工作会议精神的具体举措。针对减税降费情况，财政部部长助理许宏才指出，减税降费是积极财政政策加力增效的重要内容，也是深化供给侧结构性改革的重要举措。…【详细】
2018年中央企业实现营业收入29.1万亿元 创历年最好水平 人民网北京1月16日电 （朱江）据国务院国资委新闻中心消息，1月14日至15日，国务院国资委在北京召开中央企业地方国资委负责人会议，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，总…【详细】
工信部:29家违规企业被纳入电信业务经营不良名单 人民网北京1月17日电 （朱江）据工业和信息化部网站消息，依据《电信条例》《电信业务经营许可管理办法》等法律法规，四川、吉林等通信管理局对扰乱市场秩序、违法违规经营电信业务的29家企业给予警告、罚款等行政处罚，并将其依法纳入电信业务经营不良…【详细】