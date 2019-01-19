内蒙古外贸去年突破1000亿元

据新华社呼和浩特1月18日电 （记者于嘉）记者18日从呼和浩特海关获悉，2018年内蒙古自治区外贸进出口值首次突破1000亿元大关，创历史新高。

据统计，全区外贸进出口总值达1034.4亿元。其中，进口655.7亿元，增长7.5%；出口378.7亿元，增长14.4%。

呼和浩特海关统计分析处处长焦志军介绍说，2018年，蒙古国、俄罗斯和澳大利亚为自治区主要贸易伙伴，全区对这三个国家的进出口贸易值占进出口总值的56.2%。

内蒙古与“一带一路”沿线国家外贸进出口增势良好，进出口值达699.3亿元，增长14.6%。其中，出口216.9亿元，增长15.9%；进口482.4亿元，增长14%。“这表明内蒙古与‘一带一路’沿线国家的贸易合作潜力正在持续释放，成为拉动自治区外贸发展的新动力。”焦志军说。

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