农地经营权抵押贷款达964亿元

本报北京1月18日电 （记者王浩）记者从18日召开的金融服务乡村振兴高峰论坛上获悉，金融服务乡村振兴能力不断增强，“两权”抵押贷款试点成效显著，截至2018年9月底，全国232个试点地区中，农村承包土地经营权抵押贷款964亿元，59个试点地区，农房财产权抵押贷款累计达516亿元。

实施乡村振兴战略，释放出农业农村对金融的巨大需求。农业农村部副部长余欣荣介绍，促进农产品一二三产业间深度交叉融合，整治农村人居环境，补齐乡村基础设施建设短板，都迫切需要金融进一步加力助推。

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