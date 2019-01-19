两部门明确小微企业普惠性税收减免政策

新华社北京1月18日电（记者申铖）记者18日从财政部了解到，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持小微企业发展，财政部、国家税务总局联合发布通知称，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小微企业实施普惠性税收减免政策。
根据两部门发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税。此外，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
通知明确，上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。
通知并称，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
此外，根据通知，《财政部 税务总局关于创业投资企业和天使投资个人有关税收政策的通知》第二条第（一）项关于初创科技型企业条件中的“从业人数不超过200人”调整为“从业人数不超过300人”“资产总额和年销售收入均不超过3000万元”调整为“资产总额和年销售收入均不超过5000万元”。
两部门表示，各级财税部门要加大力度、创新方式，强化宣传辅导，优化纳税服务，增进办税便利，确保纳税人和缴费人实打实享受到减税降费的政策红利。
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