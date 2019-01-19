山东菏泽取消限售满月 多地放松楼市调控政策

一个月前，山东菏泽取消住房限售，由此拉开了多地放松楼市调控政策的序幕。与此同时，一些城市住房公积金提取条件有所放宽，房贷利率也开始回落。很多人关心，2019年调控会全面松绑吗？
资料图：北京市丰台区小屯路某小区外景。中新网 邱宇 摄
多地放松楼市调控
2018年12月18日，山东菏泽突然宣布取消住房限售政策。当时，全国楼市降温已经持续数月，有关调控是否会松绑的猜测一直不断，菏泽这一极具信号意义的动作立即引发舆论强烈关注。
在随后的半个月时间里，多地出台新规，政策集中在放松限售、放松限购以及放松限价三种类型。
广州调整“商住房”政策，原来只能卖给企业的部分房屋也能卖给个人；珠海将外地户籍购房缴纳社保的时间从5年降至1个月、3个月、1年不等。
湖南衡阳取消“限价”，但仅一天，就又在舆论压力下收回了上述政策；青岛高新区暂停摇号售房，有关摇号的规定从实施到取消只有半年。
上述政策出台的大背景是多地楼市在成交量和价格上出现下跌。
国家统计局数据显示，2018年10月、11月、12月，连续三个月有超过10个热点城市二手房价下跌。尤其是12月，二手房价下跌城市进一步扩大到22个。
另据中原地产研究中心统计数据，市场基本面出现变化，很多城市出现了房源多于购房者的现象。
资料图：广州市珠江沿岸。许青青 摄
公积金政策有所调整
与购房直接相关的住房公积金政策也备受关注。
近来，北京、广州、南京、汕头、长沙、银川、福州、哈尔滨、绵阳等城市调整了公积金提取政策。
一些城市公积金的提取更加便利。其中，北京、银川、哈尔滨、南京、秦皇岛等地简化了公积金提取手续。
提取公积金的条件也有所放宽。例如，福州将提取额度调高，广州则放宽了异地购房提取。
不过，在调控尚未全面松绑的情况下，也有城市收紧了住房公积金提取政策。比如，长沙、汕头在个人征信和异地提取方面有较为严格的规定。
资料图：北京住房公积金管理中心。中新网记者 李金磊 摄
房贷利率回落
多地楼市调控政策出现松动的同时，房贷利率也开始回落。
融360大数据研究院数据显示，2018年12月，全国首套房贷款平均利率为5.68%，环比下降0.53%，这是全国首套平均利率23个月以来首次出现下降。
北上广深一线城市的首套利率均出现回落，杭州、南京、武汉部分银行的首套房贷利率虽然仍在高位，但也有所下调。
易居房地产研究院副院长杨红旭认为，2019年房贷利率出现多地集体下调的概率很大。不过，如果2019年没有降息的话，房贷利率下调的幅度不会太大。
中国人民银行。中新社发 杨明静 摄 图片来源：CNSPHOTO
2019年会全面松绑吗？
很多人关心，2019年楼市调控是否会松绑，房价会如何变动？
“一线城市的房地产市场或将率先缓慢复苏，二三四线城市仍将继续调整。”中国社科院财经战略研究院住房大数据组组长邹琳华说。
邹琳华说，从城市格局看，一线城市已经进入存量房市场，开发市场的波动和商品房库存的影响比较小，市场变动主要是取决于政策的变动，特别是融资条件的变动。未来，政策进一步趋紧的可能性不大。
他认为，二三四线城市仍处于增量房市场的阶段。当销售不畅的时候，库存量就会再度迅速增加，去库存的压力就会反过来进一步增加房价下降的压力。
在中原地产首席分析师张大伟看来，房地产政策最严格的时期已经过去。
张大伟预计，2019年，全国或出现一轮楼市“微调潮”，可能有30余城有房地产调控政策的变动。
“只要房价不涨的城市，房地产政策都有松动的可能性。”他说。(记者 邱宇)
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