去年共消化粮食不合理库存近2600亿斤

○ 粮食产需尽管总量基本平衡，但优质粮油产品供给不足
○ 要引导优化粮食供给结构，促进粮食种植结构与国际市场变化动态衔接
○ 充分发挥流通对生产的反馈引导作用，促进种植结构调整优化
随着粮食收储制度改革不断深化，优质优价特征更加明显，我国粮食供给结构持续优化。数据显示，2018年，夏粮市场化收购比重超过90%，秋粮市场化收购比重达85%。各类企业全年收购粮食7200多亿斤，没有出现“卖粮难”。政策性粮食不合理库存消化进度加快，全年消化库存近2600亿斤，超额完成年度目标任务。
在1月17日召开的国家粮食和物资储备局年度工作会议上，国家粮食和物资储备局局长张务锋表示，在粮食流通方面，我国粮食产需尽管总量基本平衡，但是优质粮油产品供给不足，大豆产需缺口较大，玉米工业消费快速增长，部分品种阶段性过剩，供给结构还需进一步优化。
据介绍，2017年以来，我国“优质粮食工程”建设取得新进展，一批兴粮惠农项目见到实效。为进一步发挥粮食流通对生产和消费的引导作用，促进粮食种植结构调整，满足消费者需求、促进农民增收、企业增效，我国还将继续深入实施优质粮食工程，大力推动粮食产业高质量发展，力争到2020年产粮大县粮食优质品率提高30%，粮食产后服务体系在产粮大县全覆盖，粮食质检体系监测覆盖面达到60%。
今年是全国粮食和物资储备系统“加快推进深化改革转型发展年”。张务锋表示，要加快实现更高层次的供需平衡和安全保障，继续推进粮食收储制度改革，完善稻谷和小麦最低收购价政策，更好发挥市场机制作用。要引导优化粮食供给结构，促进粮食种植结构与国际市场变化动态衔接，不断增强应对风险挑战能力。充分发挥流通对生产的反馈引导作用，促进种植结构调整优化。要着力抓好粮食收购和不合理库存消化，鼓励多元主体入市，切实保护种粮农民利益。
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