原标题：余欣荣：加快构建金融服务乡村振兴多元投入格局

新华社北京1月18日电（记者胡璐、董峻）农业农村部副部长余欣荣18日表示，大力推动实施乡村振兴战略，必须加快构建起财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局。在这一过程中，需要把握好点和面、近和远、取和予等三方面关系，实现良性互动、共赢发展。

这是记者当天在由农业农村部主办的金融服务乡村振兴高峰论坛上了解到的。

余欣荣说，金融是实体经济的血脉，是服务乡村振兴的重要力量。一年来，金融机构围绕着实施乡村振兴战略，纷纷出台了富有含金量的政策举措。中央也在进一步谋划推动乡村振兴，从投资领域看，力度前所未有。

“实施乡村振兴战略释放出农业农村对金融的巨大需求，必将成为金融投资新的热点和增长点。”他说，从金融投资重点领域和需求角度，建议重点瞄准乡村产业发展、新型经营主体培育、农村人居环境和乡村基础设施建设等三个方面。

余欣荣认为，金融服务乡村振兴要坚持改革创新，共同探索有效路径。农业农村部将深入推进新一轮农村改革发展，加快构建起现代农业产业体系、生产体系、经营体系，力求把农村巨量的沉睡资源进一步激活，把金融和社会资本更好地吸引进来，形成农村金融与农村改革相互促进、共同发展的良好局面。

同时，将鼓励通过财政资金与金融资本合作，采取担保、贴息、奖补、风险补偿、设立基金等各种行之有效的方式，做到投资风险共担、合作发展共赢。还要加快建立对金融机构服务乡村振兴的专门考核评价机制，让金融对乡村的供给既有数量、更有质量。

他强调，在推动实施乡村振兴战略的过程中，需要把握好点和面、取和予、近和远等三方面关系，要尽快将成熟的模式从点上加快向面上推广，并加快完善农村金融资源回流机制。金融服务乡村振兴还需要沉下心来长期耕耘，不仅投入资本，更要投入现代的管理理念和先进的经营方式，脚踏实地支持农村事业的发展。

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