原标题：在线教育机构乱象:报名时单价82元/节 退费时按196元扣除

无论是地铁车站的大幅海报，还是手机屏幕上的推送，章子怡代言的gogokid，刘涛代言的VIPKID，黄磊代言的掌门1对1、孙俪代言的哒哒英语……这些星爸星妈的推荐，都让一系列线上教育的品牌与年轻的父母们亲近了很多。

当校外培训机构正在接受大规模整改风潮时，它的姊妹行业在线教育机构又面临着什么样的局面呢？

继教育部等四部门及国办先后发布《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》《关于规范校外培训机构发展的意见》等文件后，2018年11月26日，教育部等三部门再次联合发布《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》(以下简称《通知》)，其中明确提出要“强化在线培训监管”，做好面向中小学生利用互联网技术在线实施培训教育活动机构的备案工作，切实把好入口关，按照线下培训机构管理政策，同步规范线上教育培训机构。

这一“同步规范”，意味着面向中小学生的在线教育即将告别监管“真空”时代。在政策监管加压之下，这些在线教育机构整改状况如何？他们的师资是否过关？收费情况是否合理？是不是可以随时退费？

针对消费者最为关心的一系列话题，《每日经济新闻》记者近期对VIPKID、gogokid、Hitalk kids、vipJr、51talk、哒哒英语、掌门1对1、新东方多纳、学而思VIPX、英孚等十余家在线教育机构或其部分线上课程进行了调查，试图在监管强化的背景下，还原各线上教育培训机构的运营状态。

查师资：

“教师资格证涉及隐私，不方便告知”

监管规定：

根据国办发布的《关于规范校外培训机构发展的意见》(以下简称《意见》)，从事语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识培训的教师，应具有相应的教师资格。培训机构应当与所聘人员依法签订聘用合同、劳动合同或劳务协议。聘用外籍人员须符合国家有关规定。

人社部最新版本的《外国人在中国就业管理规定》也明确：在中国就业的外国人应持Z字签证入境(有互免签证协议的，按协议办理)，入境后取得《外国人就业证》和外国人居留证件，方可在中国境内就业。

行业现状：

据一家校外英语培训机构的老师向《每日经济新闻》记者透露，该机构聘请的外教都会由公司办理工作签证，并在区属公安局备案，公司聘请这些外教后会给他们培训，还需要经过观摩，合格之后才能授课。当记者问到这些外教是否持有教师资格证时，该培训机构老师表示，大部分外教是没有国际教师资格证的，“国内的老师还有一部分没有取得教师资格证，更不用说外教了。”

线下的教育机构尚且如此，那么线上机构又会是怎样的状况呢？

记者注意到，《通知》规定，“线上培训机构必须将教师的姓名、照片、教师班次及教师资格证号在其网站显著位置予以公示。”

但记者浏览各在线教育机构网站发现，尽管部分主打外教一对一在线英语学习的机构在介绍师资时都标榜“100% TEFL/TKT双证上岗”、“全球英语外教获TESOL/TEFL认证”、“100%持有TESOL/CELTA等权威执教证明、100%有2年以上教学经验”等信息，却并未公示老师的相关资格证或资格证号。事实上，记者查证的几乎所有机构都没有在网站显著位置公示教师资格证号。

据悉，TESOL/TEFL证书是联合国教科文组织、中国国家外国专家局双重权威认可的全球通用“绿卡”英语教师证书。拥有这类证书意味着不论外教来自哪个国家，都具备国际认可的英语教学能力。

记者调查：

记者曾以家长身份向部分机构提出核实教师资质的要求，沪江教育旗下Hitalk kids的一名课程顾问发来一份PDF文件，里面包含着该机构一名教师的TESOL国际教师资格证，并明确表示“您要哪个老师的教师资格证我都可以提供”。

新东方多纳的课程顾问同样给记者发送了该机构外教的TESOL、TEFL两个证书样本，并告知证书属内部资料，需妥善保管。

不过当记者向51talk的课程顾问咨询提出同样的要求时，对方只发来一张带有TESOL标志的教师情况介绍，当记者进一步明确想看一下教师的资格证时，该课程顾问回复称，我们没有权限去看外教老师的资质证书，因为这都是属于“保密”的。“我们这边查看不到，但不代表没有，国家要求所有教育机构(老师)都必须持证上岗。”他还告诉记者，“我在这里两年，没见过谁要求提供这个资质证明。”

而由经纬中国、创新工场、红杉资本等多家资本联合投资的VIPKID，其课程顾问直接告诉记者“任何一家机构都不会提供资格证”，他进一步解释称，不会公开展示教师资格证之类的东西，因为这涉及老师的隐私，“我之前也在线下教育机构做过，所有的机构都不会提供这个的，我们只会提供老师的毕业院校，以及他们的学历水平，其他的具体细节我们不会提供的。”

对标VIPKID的gogokid课程顾问则向记者表示，对于在美国教学的老师来讲，那些证书并没有多大的含金量，所以有的老师有，有的老师没有，主要还是看老师的幼教教龄，而且我们不可能把所有老师的资格证书都放在页面上。

她进一步向记者介绍，“我们很多外教是从VIPKID挖过来的，线上的北美外教老师都是兼职的，没有全职的北美老师，就跟滴滴司机是一样的，外教老师可以多平台开课，在gogokid可以开课，在VIPKID也可以开课。”

该课程顾问一再强调，“我们的老师学历100%是学士学位以上的，还有硕士。”通过网站注册账号，登录后可以看到可选老师的教龄、学历背景以及孩子家长的评价。记者注册账号登录网站后，发现的确能够看到教师的风采介绍，但在学历背景栏目，资料只显示“学士”、“硕士”，并无其他资格证书可供核实。

掌门1对1是一家专注于“小初高”的全科目针对性在线1对1辅导品牌，其课程顾问也以“教师资格证涉及老师的隐私、不便透露”为由拒绝了记者的要求，当记者表示“线下机构老师的教师资格证都是公开贴出来”时，对方表示，线下机构只有少数几个老师，他们的教师资格证可以随意贴出来，“而我们有几万名老师，这个没办法直接全部公布出来。”该人士同时强调，“我们的老师都是本科以上学历，有教师资格证。”

除了师资问题外，在线教育机构的上课时间大多也不能完全符合规定。《意见》在第(七)条“细化培训安排”中规定：校外培训机构培训时间不得和当地中小学校教学时间相冲突，培训结束时间不得晚于20：30，不得留作业。

可事实上，为了方便孩子能够随时随地上课，在线教育机构的上课时间一般延续到比较晚。如gogokid的上课时间为早9点到晚9点；VIPKID的上课时间为早9点到晚9点半；vipJr的上课时间为早8点半到晚11点；51talk的上课时间跨度更大，为早6点到晚11点半……如果按照线下培训机构结束时间不得晚于晚8点半的规定，线上的大多数教育机构都是不合规的。

记者注意到，在艾媒咨询发布的《2018中国在线教育行业白皮书》(以下简称《白皮书》)中，相关的调查数据显示，有34.9%的用户遇到过教师真假难辨的问题；31.9%的用户遇到过夸大宣传教师背景的问题。艾媒咨询分析师认为，目前在线教育师资良莠不齐，行业监管亟待加强，师资存疑是用户的最大痛点。

专家说法：

一位深耕教育行业多年的人士对《每日经济新闻》记者表示，借助互联网技术让教育不受时间和空间限制，对于教育资源公平分布是很有价值的。但不管是互联网教育的创业者、经营者还是教学者，是否拥有经过长期实践验证的教学体系，目前还有待观察。事实上，目前的在线教育机构也存在着良莠不齐的现象，在营销上大都采用扩大用户焦虑、病毒式传播等方式，容易对家长用户产生误导。

探收费：

“报得多省得多” 极力推荐长课时包

监管规定：

国办发布的《意见》明确规定：严格执行国家关于财务与资产管理的规定，收费时段与教学安排应协调一致，不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。

行业现状：

而事实上，在记者调查的10家机构中，若以“一次性收费是否超过3个月”来判定机构的行为是否违规，除了英孚由于是线下课程绑定线上课程、课程费用是3个月交一次以外，其余绝大多数都涉嫌违规。

《每日经济新闻》记者在调查中发现，上述机构大多按课时或课程级别收费，课程顾问会以优惠活动等各种形式推荐家长一次性购买长期课程。一般情况下，一次性购买的课程越多，平均单节课时费就越低，也即课程顾问所说的“报得越多越划算，性价比越高”。

除此以外，很多机构都与银行或消费金融公司有合作，家长给孩子购买在线课程可以采取教育分期的方式，这在一定程度上缓解了家长在费用方面的压力，客观上也会对家长一次性购买更多课程起到诱导作用。

记者调查：

以VIPKID为例，据其课程顾问介绍，其一个基础课时包是6个单元，是360天的课程，费用在13000元左右，此外还有2年、4年或6年的课程。“家长一般都会选择两年的，课时量是一年的两倍，但费用只有23000元左右，相当于价格优惠了3000元。”

他进一步告诉记者，支付既可以全款也可以分期，还可以通过微信平台的微粒贷，或者通过招商银行和联通公司合资的招联金融进行支付，首付2565元，剩下的费用可分成5期、10期或12期免息支付。

gogokid的课程顾问告诉记者，公司目前还处于开拓市场阶段，因此体验课当天报名能享受六折优惠，“这是其他机构给不到的一个优惠。”

这名顾问向记者介绍，一个完整的课程有12个单元，原价20688，折后价是12414，每节课的均价大概是60多元，并建议记者多“囤课”。“英语是要一直学下去的，所以报得越多，每节课均价越低，性价比越高。”

她还告诉记者，可以全款支付，也支持蚂蚁花呗，“公司全额承担手续费”。

好未来和环球老虎基金联合投资的哒哒英语也不例外。其课程顾问告诉记者，“我们是按课时收费。”该机构现有35课时、74课时、164课时、328课时、538课时等可选课时包。他对记者表示，35课时的课时包价格为5292元，每节课均价151元，性价比不高，推荐购买538课时的长课时包，这样还可以附赠74节课，相当于一共有612个课时，折后价格是50392元，每节课均价约82元。

“后期您还可以参加合同外的一些活动来获得一些赠课。比如您购买完课程后把购买凭证分享到朋友圈，立送3节课；孩子上完首次课配上文字晒到朋友圈，并获得10个赞，会赠送5节课；以后每个月只要孩子上课您分享到朋友圈都有赠课；亲朋好友通过扫描您的二维码在我们这里报名您双方都各自可再送10节课，这样算下来您每节课的均价就变成70多了，性价比更高。”该顾问补充说。

记者提出一下子交5万多元学费经济上有压力，对方回应称可以使用信用卡分期付款，不收手续费，不过只能分3期或6期支付完。

此前在临近元旦的时候，沪江教育旗下Hitalk kids的课程顾问对记者表示，2019年开始线上机构不允许有3个月以上的课程，所以到时课程单价基本都会超过160元/节，因此赶在2018年结束前报名，会比年后要省很多钱。

对此记者追问是否年后就没有长课时包了？对方回应表示，“线上机构应该也会想办法应对，不过课时价格肯定比现在高。”他同时建议记者先付个“首付”，用2000~3000的报名费保留当前的优惠，一个月内若不满意可以全额退款。

除了上述机构以外，vipJr、新东方多纳、Hitalk kids等机构均可以通过消费金融机构进行分期支付，并且无需承担利息和手续费。

略显特殊的是，当记者询问51talk课程顾问是否可以分期付款时，对方明确表示不能分期，并解释“现在经济不景气，从这个月(2018年12月)开始，公司不做分期了。”

专家说法：

前述深耕教育行业多年的业内人士表示，线上教育机构用分期的方式进行支付，其实在线下机构也很普遍，而采用长课时包这种方式其实是为了让家长一次性消费更高的费用，这对于用户来讲很不合理。

“这种大课时包，其实很多时候会‘绑架’了孩子。机构为了让家长买更大的课时包总会用促销等手段，比如折扣更低，或同等价位学习更长时间，但这会捆绑家长和孩子，即使发现孩子不喜欢课程，但家长因为花了钱，往往会强迫孩子继续上课，其实这是浪费孩子的时间，对孩子来讲并不是最好的方式，也违背了教育的本质。”

该业内人士告诉记者说，国家现在推出一次只能收3个月费用的政策，这对于用户端是有好处的；当然对企业端来讲，就可能破坏他们原有的高现金流为王的方式，对于很多创业型的企业来讲，这是有一定风险压力的。

那么，家长一次性缴纳长期的课程费用会存在哪些风险？采取分期付款的方式又会有哪些风险？对此，北京冠领律师事务所主任律师周旭亮在接受记者咨询时表示，家长一次性缴纳长期的课时费，首先会面临退费的风险。消费者在接受教育机构教育服务的过程中，不管是自身原因还是教育机构的原因，如果遇到需要中途退费的情况，教育机构可能找出种种理由，不予退还或者少退还。

而采取分期付款方式，消费者可能因为资金不足或者忘记还款期限导致还款逾期，产生罚息或滞纳金使自己背负更高的债务，同时会影响个人征信记录。另外假如一旦逾期，消费者确实无力偿还，贷款平台起诉，可能会导致消费者被法院列入失信人名单，并被限制高消费。

为此周旭亮提醒消费者，在签订教育服务合同时，第一要找正规的教育培训机构，查看其营业执照及教师的相应资质；第二要量力而行，视自己经济能力选定教育机构及培训项目；第三在付款方式上最好是按课时或者按学期支付，不要一次性支付几年的学费，以避免退费风险；第四签订合同时要擦亮眼睛，若有不合理的条款要及时发现并删除或修改。

询退费：

多数机构超出期限后按高价扣掉已上课时

行业现状：

根据《意见》的要求，校外培训机构不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用，但现实中，在线教育机构往往并没有严格按照线下校外培训机构的监管要求来执行这一规定，因此也难免会涉及用户的退费问题。

一位不愿署名的投资界人士向《每日经济新闻》记者表示，由于在线教育机构质量参差不齐，加上优质平台的聚集效应，退费率高是比较常见的。《白皮书》发布的数据显示，2018年中国在线教育用户中有16.9%的人遇到了“退课退费难”问题。

记者调查：

记者在检索在线青少年教育机构退费问题时发现，有不少家长反映“退费难”。在某法律咨询网站上，某家长表示在线英语课程要退费，对方却声称无退费机制拒绝退费。

那么，对于退费问题各家线上教育机构又是如何规定的呢？

记者在调查中发现，除了学而思VIPX的课程顾问告知可以随时退费以外，其他机构对退费基本都设定了限制条件。

大多数机构都规定在一定的期限内(20天、30天、60天不等)，可以无条件退费；超过了一定期限后(一个月、两个月、半年不等)，需要扣除已经上掉的课时费，但这时候扣除掉的课时费是按原价或更高的价格来扣除的，而非按照原优惠价格扣除；还有的机构明确表示，超出期限后不予退费。

记者曾向多家机构的课程顾问提出，“如果孩子学到中间不想学了或有其他特殊原因，为什么不能退费”的问询，多数课程顾问回应的理由基本相似：如果孩子不喜欢或不适合所学的课程，在给定的无条件退费期限内应该作出决定；否则超出期限就表示家长和孩子对课程是认可的。

以哒哒英语为例，其课程顾问告诉记者，在40天15节课之内可以无条件全额退费，超过这一期限后也可以退费，但要扣掉已上过的课时费用，而且这部分课时费用需按照原价扣费。

比如该课程顾问向记者推荐的612节课时包，折后价格为50392元，每节课均价约82元。但如果超过了40天15节课的期限再提出退费，则超出的课程需按每节课196元扣除费用，这一价格是购买时价格的近2.4倍。

相比之下，gogokid的课程保护期为30天内12节课，在这一期限内家长可无条件退款；超出期限后按照原价扣除已上过的课时费。

掌门1对1规定，在31天之内且所上课程不超过3节的情况下，可全额退费；假设所上课程超过3节，即便在31天之内，也需要扣除已上过的课时费。

除了这种超出期限后要扣除已消耗课时费的模式之外，vipJr和英孚都明确：超出期限后不予退费。

vipJr的课程顾问告诉记者，合同开通后的一个月内可以退费，但一个月之后便无法退费。如果采用分期付款方式，首付已经付了，即便孩子不想再学，之后的费用仍然需要持续缴纳。

另一种模式则是综合了前两种模式，对退费设置了3个期限。

以VIPKID为例，其开课后30天内且不超过12节课的前提下，可以全额退款；超过30天、12节课但不足半年的情况下，按照每节课170元扣费，这一价格远高于其售卖时90~130元的课时价格；超过半年不予退费。

51talk基本类似，30天内无条件退费；30~180天按原价扣掉课时费，并且要扣除总价款25%的违约金；超出半年后不可退费。

新东方多纳退费模式大致相同，前4次课可全额退费；4次课到2个月之内需按原价扣除掉课时费；超过2个月后不再退费。

专家说法：

那么机构设定的退费期限是否合乎法律规定？他们在要求提前缴费的基础上，有没有资格设定期限？

对此周旭亮认为，超过规定期限不能退款显然是不合法的，这是明显的霸王条款。而对于退费时需扣掉已经上完的课时费是否合法，他认为主要视签订的合同而定。关于扣掉已经上完的课时费应当怎么扣，双方可以自主约定。

鉴于教育机构大多可采取分期的方式付款，对于消费者来讲，这里面会存在哪些风险呢？

北京中闻律师事务所合伙人李亚告诉记者，如果存在分期付款的情况，对消费者来说，的确可能面临付完第一期或者第二期费用后商户倒闭的风险；其次就是机构所提供服务是否存在质量上的风险。比如说在提供服务过程中消费者不满意，或者说消费者要求退还以前的费用，就可能会涉及如何退费，以及退费标准与确认服务的标准是否统一的问题。

如果服务机构一旦出现“跑路”而无法提供服务的话，那消费者跟教育培训机构之间有一种基于教育合同所产生的违约关系，作为消费者来说，可以基于教育服务合同去主张相应的权利，要求商户承担相应的违约责任，返还相应财产，并可以拒绝后续向银行或者消费金融公司进行付款。

访成本：

获客不易导致在线机构高现金流仍难盈利

行业现状：

《白皮书》数据显示，预计到2020年，中国在线教育用户规模将达2.96亿人，市场规模将达4330亿元。艾媒咨询分析师认为，随着二孩政策全面开放，升学就业竞争压力不断增大，满足用户碎片化学习需求的在线教育用户规模将持续增长。

可以想象，未来几年，在线教育技术的持续升级、个性化教育的普及，都将推动在线教育市场规模进一步增长。

那么，在线教育行业真实的生存状况是怎样的呢？

记者调查：

在记者调查的过程中，一家专门为线上培训机构提供专属教育系统的机构工作人员透露说，“我们提供网校的整套服务，包含建网站、服务器、带宽、运营维护人员、系统功能升级等。从前期的市场获客，到资源的转化、教学、教务、分析都有在做。我们每天的咨询量大概有200~300个，成交量大概100多个。”这似乎也能从一个侧面反映出在线教育的火爆。

该机构工作人员告诉记者，现在国家对于线下教育机构的要求越来越高，如北京市要求同一培训时段生均面积不低于3平方米，包括消防要达标，对于办学资质都有严格要求，此外各地查得也都很严。相对来说，国家对于线上教育的监管刚刚起步，暂时还滞后于线下机构，所以有不少线下机构打电话来咨询线上系统的相关事宜。

他进一步介绍说：“教学系统是我们目前最成熟的业务，用户规模不同价格也不同，学员人数越多，服务器带宽的成本就会越高，价格也会越高，我们最低的用户规模是300人，一年大概两万多元的平台使用费；学员达到500人，费用不到4万元；学员达到1000人，费用大概6万多一点。”

然而，线上教育机构的门槛是否真如这位工作人员所说的这么低？恐怕并不是。对此，上述教育行业业内人士对记者表示，线上教育的成本其实不低，它只是硬件成本比较低而已，但前期的获客成本非常高。

“其实，目前大部分的在线教育公司都属于亏损状态，反而线下的教育机构盈利还是比较多的。”该人士解释说，原因主要在于互联网公司通常是先花钱，先获客，然后再挣钱。一些在线教育机构的获客成本达到每名学员上千元甚至更高，所以在线教育的门槛看起来偏低，其实最终能够存活下来的只有巨头。按照互联网行业的规律，通常只有头部企业，也就是前两三名才有可能活下来。相比之下，反而是线下机构往往是“百花齐放”，因为线下终端网点的复制是比较困难的。

事实上，正因为成本高企，即便是已经上市的在线教育公司或是拟上市的在线教育公司都难逃亏损状态。

作为中国第一家赴美上市的在线教育机构51Talk，近几年业绩一直处于亏损状态。近日，51Talk(NYSE：COE)发布的2018年第三季度财务业绩报告显示，51Talk第三季度现金收入4.245亿元；净营收3.032亿元，同比增长28.4%；毛利率为63.8%。

在该机构的现金收入中，青少业务占比高达87.1%，继续保持健康增长态势。不过，公司虽然依然维持着运营亏损和净亏损的局面，但均比上年同期有所好转：其中运营亏损为人民币0.886亿元(1291万美元)，上年同期亏损1.398亿元；净亏损为人民币0.904亿元(1316万美元)，上年同期亏损1.418亿元。

而有望成为港股第一家在线教育股的沪江教育近日也在港交所更新了招股书，披露了2018年前8个月的财务数据。最新招股书显示：截至2018年8月31日，沪江营收4.36亿元，同比增长27.2%，亏损额为8.63亿元。而截至2017年末，该公司的亏损净额为5.37亿元。

专家说法：

前述投资界人士表示，目前80%的在线教育机构是不盈利的，即便是第一梯队的在线教育公司，像VIPKID、51talk等，对盈利也是闭口不提。虽然他们的课程单价很高，但获客成本和运营费用也很高。“在线教育获客成本高是业界公认的，主要是在线教育模式的客户黏性不强，推广费用高所致。”

然而，即便大家都知道互联网前期要“烧钱”，但作业盒子、宝宝玩英语、VIPKID、作业帮等在线教育平台仍分别获得超过1亿元的融资。据此，艾媒咨询分析师认为，在资本的寒冬期，投资机构更关注现金流和投资回报。由于在线教育行业大都实行预收费的商业模式，其现金流、投资回报相对稳定，投资风险相对较低，这是出现在线教育投资热潮的重要原因。

这名投资界人士还表示，其实不光是在线教育，之前所有的培训机构(包括线下教育机构)多数是按照年付方式来收费。如果改成不超过3个月的收费跨度，对线上培训机构会带来很大的冲击。

“因为线上培训机构都是规模比较小、不盈利的公司，虽然有收入有现金流，但是短期内很难实现大规模盈利。”他说，站在投资人的角度看，线上培训机构短期处于烧钱阶段，没有盈利，如果再没有现金流和客户活跃量的支撑，就会对融资产生很大的打击，不利于公司的长久发展。“最近一段时间是洗牌期，未来有可能会出现大规模倒闭，毕竟盈利模式比较单一，像ofo一样持续烧钱也行不通。”

记者注意到，2018年2月教育部等四部门出台的《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》中明确，专项治理分三个阶段进行：第一阶段，全面部署和排查摸底，要在2018年6月底前完成；第二阶段，集中整改，要在2018年底前完成；第三阶段，专项督促和检查，要在2019年6月底前完成。

如今整改期已过，然而各在线教育机构的整改情况却让人一言难尽。

中国教育科学研究院研究员储朝晖对《每日经济新闻》记者表示，线上教育机构以及线下教育机构之所以出现很多问题，是因为校外的培训机构众多，鱼龙混杂，泥沙俱下，根本原因在于现有的考试招生制度标准过于单一，造成家长们的需求很单一，就是给学生提高分数。有需求就有市场，所以就会有人用简单复制的方式去办校外培训机构。从这个角度讲，如果不解决这一根本问题，就难以取得理想的治理效果。

储朝晖认为，校外培训机构出现这样那样的问题，单纯靠行政部门监管是监管不过来的，必须发挥一些专业主体如行业协会的作用。

上述业内人士也认为，线上机构的监管比线下相对容易一些，因为所有数据都可视化。她建议建立红线区域，通过网络直接预警、报备登记、在线数据监测等手段，加强对在线教育机构的监管。

(责编：杨曦、袁勃)