钢铁企业现金流有望进一步改观
文/广州日报全媒体记者 井楠
近期大宗商品交易旺季，钢铁板块股价整体反弹。对比2018年半年报，由于钢铁价格自高点回落，多家钢铁企业的净利润增长幅度也随之回落。但部分企业业绩仍大幅度增长。
对比2018年半年报，由于钢铁价格自高点回落20%以上，多家钢铁企业的净利润增长幅度回落：其中，安阳钢铁预计2018年净利润盈利17.5亿元~19.2亿元,同比增长9.32%至19.94%。行业领头羊宝钢股份2018年三季报每股收益0.71元，净利润157.47亿元，同比去年增长34.96%，预计年报净利润稳步增长。唯有重庆钢铁预计年报净同比增长400%以上。
2018年
整体钢价仍在高位
之前公布的2018年半年报显示，80%以上的钢铁企业，净利润均出现了翻倍增长，比如山东钢铁半年净利润同比翻了近2倍，比如华凌钢铁，净利润同比翻了2倍以上。
钢铁价格的变化，是导致钢铁企业业绩变更的主要原因。以上海期货交易所螺纹钢主力合约为例，2018年价格的高点在8月底，为4418元/吨，即数年新高。而目前的价格只有3515元，回落幅度高达20%，使得钢铁企业下半年的销售业绩较上半年有所回落。
不过，对比2017年全年，2018年的整体钢铁价格依然处在高位，螺纹钢平均价格要比2017年高出35%以上。所以，钢铁企业的净利润依然同比增长，部分企业仍在大幅度增长过程中。
钢价或继续高位震荡
对于2019年，华泰企业、中国国际期货分析师认为：国企改革、供给侧结构性改革、环境保护政策进一步落实，将产生双重作用，一方面限制企业的产出数量，限制营业收入的增长幅度；另一方面，由于社会产出量整体下降，单位产品的市场价格仍将处在高位。高位宽幅震荡，比较可能成为2019年的钢铁价格走势。
在此预期下，2019年的钢铁企业业绩将保持平稳，但不会出现2017、2018年财务报表的业绩暴增。但经过了前两年的增长积累，2019年的钢铁企业现金流或进一步改观，企业有较多的真金白银可以用于生产与投资。
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