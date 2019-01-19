40多个国家和地区的500余家全球企业确定参加第二届进口博览会

新华社上海1月18日电（记者周蕊）记者18日从中国国际进口博览局获悉，第二届进口博览会招展情况喜人，来自40多个国家和地区的500多家企业已经确定参加将于11月举行的第二届中国国际进口博览会。
中国国际进口博览局招展处负责人周伶彦介绍，第二届进口博览会的招展情况喜人，目前确定参展的世界500强和龙头企业超过70家。
据介绍，在已经确定第二届前来参展的展商中，大约八成是首届进口博览会的展商，他们中的大部分都将在第一届的基础上扩展展区面积。
在首届进口博览会上实现了四个品牌“中国首发”的欧莱雅集团已经签约第二届的进口博览会。来自美国的首发品牌“适乐肤”在进口博览会后已经通过天猫等电商平台进入中国消费者的家中，上线没多久就诞生了多个销量数千乃至上万的“明星产品”。欧莱雅中国首席执行官斯铂涵说，企业愿意通过进口博览会的平台，为中国消费者提供更多的选择。
目前，第二届进博会的各项筹办工作有序推进，企业商业展已在新西兰、澳大利亚、印度尼西亚、美国、巴西、巴拿马、意大利等地举办了海外推介活动，已签约和准备签约面积超过10万平方米，阶段性成果超出预期。
中国国际进口博览局招商处负责人王宏伟介绍，下一步将继续强化交易团组织，广泛邀请生产制造商品流通服务等领域的采购单位到会洽谈，特别是一些民营企业和中小微企业，让有采购意愿和采购能力的采购商能够到会，提高采购商的专业性和精准性。
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