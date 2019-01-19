原标题：从“三缺村”到“百亿村”

上世纪70年代，山东省淄博市岜山村村民住土坯屋，走泥泞路，村民土里刨食，靠天吃饭。

（摄于1978年7月）

上世纪80年代末，山东省淄博市岜山村集体经济大发展，村里60岁以上的老人免费入住新房，安度晚年。

（摄于1989年4月）

上世纪90年代，岜山村的老百姓为纪念能吃到井水，举办“吃水节”。

（摄于1995年7月）

上世纪90年代初，岜山村实施建设总体规划，村民们全员上阵，誓让山村换新颜。

（摄于1993年6月）

▲岜山村博山老年人养护院，孙启玉（右二）和老人们在一起，其乐融融。

（摄于2007年6月）

第46届国际粒子（质子）肿瘤放射治疗大会在岜山村召开，26个国家和地区的医学专家前来参会。岜山村党支部书记孙启玉（右）给美国史密斯教授颁发聘书。 （摄于2007年5月）

▲岜山织造有限公司员工忙生产。进入新世纪后，岜山村大力发展集体经济，山村逐渐变成现代化工业小镇。

（摄于2007年5月）

岜山村经过几代人艰苦奋斗，村貌换新颜。村民全部住进楼房，上学、看病、养老等不出村就能实现。

（摄于2019年1月）

钱捍，现任山东省新闻摄影学会执行主席兼秘书长。曾荣获两届“全国十佳新闻摄影记者”称号、两次获得中国新闻摄影记者最高奖——金眼奖。几十年来，他用镜头记录家乡点滴变化，一张张看似普通的图片，汇聚成篇，形成一部齐鲁大地乡村发展的史诗。

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从缺水、缺粮、缺钱的“三缺村”，发展成为具有世界影响力的现代化小康城、医疗城，再到村集体经济总量超过百亿元的富裕村，需要多少年？山东省淄博市岜山村的答案是40余年。岜山村的孙启玉，是共和国的同龄人。1978年12月，岜山村的村民们投票选举孙启玉为村党支部书记。他带领父老乡亲艰苦创业，治穷致富。

昔日的岜山村四面山丘阻隔，交通十分闭塞，千余亩山薄地全靠老天爷吃饭，庄稼“十年九不收”。1978年的岜山村人均纯收入只有33元，口粮不过300斤，是远近闻名的缺水、缺粮、缺钱的“三缺村”。

穷则思变。孙启玉等村两委会一班人，先是带领村民们奋战一年零两个月，成功打下一口651.3米深的水井，这口深井为岜山村引来了汩汩清水。

凿出一井清泉之后，岜山村人拓荒的进程在加速快进——博山染织厂、淄博运动衣厂、淄博第四毛纺厂、淄博第五棉纺织厂、博山毛巾厂等一批村办企业迅速涌现。1989年，岜山村工业产值突破了1亿元。如今，岜山村集体有近80家子公司，经济总量超过百亿元，跻身国家120家试点企业集团。

岜山村的历史画卷，伴随着村民们的奋斗铺展开来。发展的根本目的是让老百姓的生活更加美好。进入新世纪，孙启玉率领村民们发展高端医疗。村里建立了万杰医院、万杰医学院，引进伽马刀、X刀、光子刀、诺力刀、质子刀、派特CT等先进医疗机械设备。最近，岜山村又建成了山东省首批中医药健康旅游基地，新建的康复医院已经开诊。

岜山村的老支部书记孙即备已经70多岁，他见证了岜山村的巨大变化：“岜山村一年一个新台阶，村民的生活节节高，我们从心底里感谢党的好政策！”（图\文 钱 捍 来源：经济日报）

(责编：袁勃)