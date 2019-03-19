中企承建的斯里兰卡公路项目竣工

据新华社科伦坡3月18日电 （记者朱瑞卿、唐璐）由中企承建的斯里兰卡两条道路升级项目17日在两条道路交会的萨伯勒格穆沃省马沃内勒镇举行竣工仪式，改建后的两条公路于当天投入使用。

斯里兰卡总理维克勒马辛哈当天在竣工仪式上表示，感谢中方对斯里兰卡道路升级计划提供支持。他说，为了改善民众出行条件，斯里兰卡政府将继续系统升级当地道路网络。

据了解，此次升级的B385、B278道路全长26公里，道路升级项目由中国国家开发银行融资，中航国际工程公司承建，2016年12月动工。

中方项目负责人介绍说，升级改造后的道路将进一步加强这一地区与周边交通网络的互联互通，便利当地居民出行，促进当地经济社会发展，尤其是有利于旅游业持续向好发展。

《 人民日报 》（ 2019年03月19日 03 版）

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