原标题：截至2018年第四季度 全国银行卡在用发卡数量75.97亿张

中新网3月18日电 据央行网站消息，央行今日发布2018年第四季度支付体系运行总体情况，数据显示，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量稳中有升。

资料图：中国人民银行， 中新社发 杨明静 摄 图片来源：CNSPHOTO

央行数据显示，第四季度，银行业金融机构共处理电子支付业务465.95亿笔，金额615.95万亿元。其中，网上支付业务161.48亿笔，金额507.91万亿元，同比分别增长20.36%和0.97%；移动支付业务177.08亿笔，金额78.22万亿元，同比分别增长78.79%和45.47%；电话支付业务3564.84万笔，金额1.75万亿元，同比分别下降9.18%和15.47%。非银行支付机构处理网络支付业务1578.62亿笔，金额56.63万亿元，同比分别增长60.21%和22.26%。

同时，银行卡发卡量持续增长。截至第四季度末，全国银行卡在用发卡数量75.97亿张，环比增长2.86%。其中，借记卡在用发卡数量69.11亿张，环比增长2.75%；信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.86亿张，环比增长4.01%。全国人均持有银行卡5.46张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.49张。

银行卡受理终端数量基本稳定。截至第四季度末，银行卡跨行支付系统联网特约商户2733.00万户，联网POS机具3414.82万台，较上季度末分别增加82.72万户和183.57万台，ATM机具6111.08万台，较上季度末减少1.77万台。全国每万人对应的POS机具数量245.66台，环比增长5.68%；全国每万人对应的ATM数量7.99台，环比下降1.57%。

数据显示，人民币银行结算账户数量稳步增长。截至第四季度末，全国共开立人民币银行结算账户101.30亿户，环比增长2.63%，增速较上季度下降0.05个百分点。单位银行结算账户数量小幅增长。截至第四季度末，全国共开立单位银行结算账户6118.87万户，环比增长2.38%，增速下降0.60个百分点。

此外，个人银行结算账户数量平稳增长。截至第四季度末，全国共开立个人银行结算账户100.68亿户，较上季度末增加2.58亿户，环比增长2.63%，增速较上季度下降0.04个百分点。人均拥有账户数达7.24户。

(责编：仝宗莉、杨曦)