工信部：2018年全国累计查处“伪基站”案件282起

人民网北京3月19日电 （朱江）据工业和信息化部网站消息，日前，工业和信息化部无线电管理局发布2018年无线电管理十件大事。消息称，2018年，全国无线电管理机构累计查处“黑广播”案件2251起，查处“伪基站”案件282起，缴获“黑广播”“伪基站”设备2300余台(套)，有效遏制了不法分子的嚣张气焰，维护了良好的空中电波秩序。
无线电管理局介绍，2018年5月1日至2018年12月31日，根据国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会的通知要求，工业和信息化部与相关部门密切配合，通力协作，在全国范围内开展了打击“黑广播”“伪基站”违法犯罪活动和集中整治违规设置使用调频广播电台专项行动。
消息指出，在打击“黑广播”“伪基站”方面，全国无线电管理机构进一步强化了技术手段建设，采用“互联网+”的技术手段提高对“伪基站”的监控能力；同时，加强源头治理，加大执法力度，会同市场监督管理、公安、广电等部门开展联合执法，对“黑广播”设备生产、销售、使用开展全链条打击。在集中整治违规调频广播电台方面，各地无线电管理机构和广电部门组织开展了对广播电视播出机构的宣传教育和监督检查，坚决查处擅自使用频率、擅自设置广播台站、擅自增大发射功率等违规问题，切实保护航空专用频率等重要无线电业务频率的使用安全。
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