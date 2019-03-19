专家：外商投资法开辟社会主义市场经济新征程

“外商投资法将为新形势下深化对外开放、规范利用外资提供制度保障”“我国正从政策引资转向制度引资，制定外商投资法正当其时”。全国两会期间，十三届全国人大二次会议表决通过《外商投资法》，新法2020年1月1日起施行。中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才激动地表示，这是我国外商投资领域新的基础性法律，外商投资法开辟了社会主义市场经济新征程，具有里程碑意义。

如何理解这部法律的出台？这部法律出台又有何意义？多位专家表示，对于中国对外开放进一步深入有积极作用。

徐洪才告诉人民网记者，此次外商投资立法有两项重要意义。一是因为国际社会的基本诉求。希望中国进一步扩大市场准入，扩大开放，同时强调公平竞争也就是竞争中性。我国日前也积极回应竞争中性的提法，如2019年政府工作报告中第一次提出“按照竞争中性原则”，去年底的中央经济工作会议明确指出，强化竞争政策的基础性地位，创造公平竞争的制度环境，鼓励中小企业加快成长。二是我国发展自身需要。目前我国改革已进入深水区，不论是扩大市场准入，还是负面清单，还是打造公平竞争的营商环境，在当前社会都尤为需要。当前，我国以立法的形式出台外商投资法，这也彰显了中国全面依法治国的理念，向国际社会释放了一个全面对外开放的积极信号。

中国黄金集团首席经济学家万喆指出，中国的供给侧结构性改革进入了深水区，中国经济面临着内外部的压力，在这种情况下，就需要通过外商投资法这个立法来体现我国结构性改革的决心。开放一直作为我国发展的重要组成部分，需要有一个法案将一些政策意见等落到实处，将法治化市场化落到实处，让各个企业更有保障。

盘古智库学术委员会副主任委员、全国政协常委周汉民表示，外商投资法，是40年来中国立法的实践所在。这新的法律体系从历史走来，受自贸区推动，为进一步开放营造更好的环境，对中国对外开放的深入都是有益的。

专家们一致认为，外商投资法会在实践中进行完善，徐洪才告诉记者：“任何法律的修订都不是‘一锤子买卖’，随着我国改革开放不断深入，改革实践不断发展，外商投资相关的法律法规也必然会与时俱进，进行修订和完善。”

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